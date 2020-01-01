«Безпечний відпочинок дітей – неможливий»: лучани просять відремонтувати аварійний двір





Відповідне прохання на сайті Єдина система місцевих петицій Комзюк Юрій.



За словами автора петиції, прибудинкову територію не ремонтували вже багато років. Як результат, двір - в аварійному стані. Має один із найгірших виглядів на фоні інших дворів міста Луцька. Навіть старі та давно не ремонтовані прибудинкові території цього району мають набагато охайніший вигляд.



Він зауважує, що учні школи №17, які проходять цим двором дорогою до школи і в зворотньому напрямку щодня, а також жителі цього та прилеглих будинків, не мають змоги безпечно пересуватись.



"Безпечний відпочинок дітей, що тут проживають, неможливий. Оскільки навіть автомобілі місцевих власників є припарковані на тротуарах та газонах у зв'язку із незадовільним станом проїздної частини та катастрофічною недостатністю паркомісць. Існуюча стоянка вміщає не більше 5-7 автомобілів при наявній чисельності їх у декілька десятків", - зауважив лучанин.



Як зазначає автор, також автомобілі досить часто припарковані на під'їзній дорозі на територію вищезазначеної школи. Це також створює серйозні перешкоди для доступу автотранспорту комунальних служб міста і, навіть, створює небезпеку, унеможлививши доступ спеціального транспорту у випадку надзвичайної ситуації вже на території вищезазначеного навчального закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять відремонтувати прибудинкову територію у дворі між будинками 9А на вулиці Захарова та 20А на вулиці Щусева.Відповідне прохання на сайті Єдина система місцевих петицій зареєстрував лучанинЗа словами автора петиції, прибудинкову територію не ремонтували вже багато років. Як результат, двір - в аварійному стані. Має один із найгірших виглядів на фоні інших дворів міста Луцька. Навіть старі та давно не ремонтовані прибудинкові території цього району мають набагато охайніший вигляд.Він зауважує, що учні школи №17, які проходять цим двором дорогою до школи і в зворотньому напрямку щодня, а також жителі цього та прилеглих будинків, не мають змоги безпечно пересуватись."Безпечний відпочинок дітей, що тут проживають, неможливий. Оскільки навіть автомобілі місцевих власників є припарковані на тротуарах та газонах у зв'язку із незадовільним станом проїздної частини та катастрофічною недостатністю паркомісць. Існуюча стоянка вміщає не більше 5-7 автомобілів при наявній чисельності їх у декілька десятків", - зауважив лучанин.Як зазначає автор, також автомобілі досить часто припарковані на під'їзній дорозі на територію вищезазначеної школи. Це також створює серйозні перешкоди для доступу автотранспорту комунальних служб міста і, навіть, створює небезпеку, унеможлививши доступ спеціального транспорту у випадку надзвичайної ситуації вже на території вищезазначеного навчального закладу.

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