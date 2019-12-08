Чоловіка, який обікрав церкву у Луцьку, взяли під варту на 2 місяці
Сьогодні, 17:23
38-річного киянина, який обікрав храм у Луцьку, взяли під варту.
Чоловік уже мав проблеми із законом, відбував покарання за корисливі злочини, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Зараз у Києві суд розглядає справу про скоєння ним крадіжок, проте жодних висновків з цього киянин не зробив і продовжив займатися незаконним промислом.
Так, вдень 28 січня 2020 року він поцупив із вітрини магазину «Ельдорадо» у Луцьку планшет вартістю понад 2200 грн. А в обідню пору 4 лютого проник до Храму Всіх Святих Землі Волинської, викрав 17 000 грн та ювелірні вироби, завдавши матеріальної шкоди на суму 47 000 грн.
Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні крадіжок, в тому числі з проникненням у приміщення. Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.
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Чоловік уже мав проблеми із законом, відбував покарання за корисливі злочини, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Зараз у Києві суд розглядає справу про скоєння ним крадіжок, проте жодних висновків з цього киянин не зробив і продовжив займатися незаконним промислом.
Так, вдень 28 січня 2020 року він поцупив із вітрини магазину «Ельдорадо» у Луцьку планшет вартістю понад 2200 грн. А в обідню пору 4 лютого проник до Храму Всіх Святих Землі Волинської, викрав 17 000 грн та ювелірні вироби, завдавши матеріальної шкоди на суму 47 000 грн.
Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні крадіжок, в тому числі з проникненням у приміщення. Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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