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Чоловіка, який обікрав церкву у Луцьку, взяли під варту на 2 місяці

Чоловіка, який обікрав церкву у Луцьку, взяли під варту на 2 місяці
38-річного киянина, який обікрав храм у Луцьку, взяли під варту.

Чоловік уже мав проблеми із законом, відбував покарання за корисливі злочини, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.

Зараз у Києві суд розглядає справу про скоєння ним крадіжок, проте жодних висновків з цього киянин не зробив і продовжив займатися незаконним промислом.

Так, вдень 28 січня 2020 року він поцупив із вітрини магазину «Ельдорадо» у Луцьку планшет вартістю понад 2200 грн. А в обідню пору 4 лютого проник до Храму Всіх Святих Землі Волинської, викрав 17 000 грн та ювелірні вироби, завдавши матеріальної шкоди на суму 47 000 грн.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні крадіжок, в тому числі з проникненням у приміщення. Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.



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Теги: храм, крадіжка, суд, Луцьк
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