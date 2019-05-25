Займатися з дітьми музикою та більше гуляти: поради волинянам від логопеда-дефектолога

Надія Деркач дала низку цінних порад для мам.



Про це йшлося під час семінару на тему «Розумовий розвиток дитини», - інформує сайт Рожищенської міськради.



Спеціаліст переконливо радила займатися дітям музикою та спортом, більше гуляти на свіжому повітрі. Батькам варто не перевантажувати дитину передчасно всякими знаннями і підходити до процесу навчання творчо.



Наголосила Надія Деркач і на тому, що варто виконувати певні вправи – нейробіку, і обов’язково мати повноцінний сон.





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