Займатися з дітьми музикою та більше гуляти: поради волинянам від логопеда-дефектолога
Сьогодні, 17:45
Логопед-дефектолог Надія Деркач дала низку цінних порад для мам.
Про це йшлося під час семінару на тему «Розумовий розвиток дитини», - інформує сайт Рожищенської міськради.
Спеціаліст переконливо радила займатися дітям музикою та спортом, більше гуляти на свіжому повітрі. Батькам варто не перевантажувати дитину передчасно всякими знаннями і підходити до процесу навчання творчо.
Наголосила Надія Деркач і на тому, що варто виконувати певні вправи – нейробіку, і обов’язково мати повноцінний сон.
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Про це йшлося під час семінару на тему «Розумовий розвиток дитини», - інформує сайт Рожищенської міськради.
Спеціаліст переконливо радила займатися дітям музикою та спортом, більше гуляти на свіжому повітрі. Батькам варто не перевантажувати дитину передчасно всякими знаннями і підходити до процесу навчання творчо.
Наголосила Надія Деркач і на тому, що варто виконувати певні вправи – нейробіку, і обов’язково мати повноцінний сон.
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