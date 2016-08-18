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У Луцьку з квартири вкрали 48 тисяч доларів, 8 тисяч євро і коштовності

У Луцьку з квартири вкрали 48 тисяч доларів, 8 тисяч євро і коштовності
У Луцьку молодики (одному з них 28, іншому – 27 років) підібрали ключ, проникли у квартиру в будинку на вулиці Кравчука й викрали звідти 48 000 доларів США, 8 000 євро та ювелірні вироби, спричинивши власниці помешкання матеріальну шкоду на суму майже 1,5 мільйона гривень.

Подія сталася 20 січня, повідомляють у прокуратурі Волині.

Правоохоронці невдовзі встановили, хто причетний до скоєння цього злочину.

Обом чоловікам повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної із проникненням у житло.

Вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою та про накладення арешту на належне їм майно. Правоохоронці встановлюють також причетність підозрюваних до вчинення інших злочинів.

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Теги: крадіжка, Луцьк, долари, євро, Кравчука
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