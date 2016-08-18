У Луцьку з квартири вкрали 48 тисяч доларів, 8 тисяч євро і коштовності
Сьогодні, 17:36
У Луцьку молодики (одному з них 28, іншому – 27 років) підібрали ключ, проникли у квартиру в будинку на вулиці Кравчука й викрали звідти 48 000 доларів США, 8 000 євро та ювелірні вироби, спричинивши власниці помешкання матеріальну шкоду на суму майже 1,5 мільйона гривень.
Подія сталася 20 січня, повідомляють у прокуратурі Волині.
Правоохоронці невдовзі встановили, хто причетний до скоєння цього злочину.
Обом чоловікам повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної із проникненням у житло.
Вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою та про накладення арешту на належне їм майно. Правоохоронці встановлюють також причетність підозрюваних до вчинення інших злочинів.
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Подія сталася 20 січня, повідомляють у прокуратурі Волині.
Правоохоронці невдовзі встановили, хто причетний до скоєння цього злочину.
Обом чоловікам повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної із проникненням у житло.
Вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою та про накладення арешту на належне їм майно. Правоохоронці встановлюють також причетність підозрюваних до вчинення інших злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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