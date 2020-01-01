У селі під Луцьком продовжили карантин
Сьогодні, 17:50
У селі Гірка Полонка в навчальних закладах освіти продовжили карантин до кінця тижня.
Про це йдеться на сайті Гіркополонківської громади.
Так, у зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ карантин у школі та дитячих садочках продовжено.
Навчальний процес відновиться з 17 лютого.
Нагадаємо, що від 4 лютого садочки "Ромашка" та "Калинка" закрили на карантин до 11 лютого включно. Також через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ закрили школу.
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Про це йдеться на сайті Гіркополонківської громади.
Так, у зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ карантин у школі та дитячих садочках продовжено.
Навчальний процес відновиться з 17 лютого.
Нагадаємо, що від 4 лютого садочки "Ромашка" та "Калинка" закрили на карантин до 11 лютого включно. Також через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ закрили школу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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