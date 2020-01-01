У селі під Луцьком продовжили карантин





Про це йдеться на сайті



Так, у зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ карантин у школі та дитячих садочках продовжено.



Навчальний процес відновиться з 17 лютого.



Нагадаємо, що від 4 лютого











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