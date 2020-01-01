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У селі під Луцьком продовжили карантин

У селі під Луцьком продовжили карантин
У селі Гірка Полонка в навчальних закладах освіти продовжили карантин до кінця тижня.

Про це йдеться на сайті Гіркополонківської громади.

Так, у зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ карантин у школі та дитячих садочках продовжено.

Навчальний процес відновиться з 17 лютого.

Нагадаємо, що від 4 лютого садочки "Ромашка" та "Калинка" закрили на карантин до 11 лютого включно. Також через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ закрили школу.





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Теги: Гірка Полонка, карантин, продовжено
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