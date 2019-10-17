Як безробітним з Волині отримати гроші від служби зайнятості на власний бізнес

Залучення безробітних до організації підприємницької діяльності – одна з активних форм підтримки безробітних, яка здійснюється державною службою зайнятості у разі відсутності на ринку праці прийнятної роботи.Безробітним, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості упродовж одного місяця, через відсутність на ринку праці прийнятної роботи можуть виплачувати допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.Перш, ніж отримати кошти для організації підприємницької діяльності, безробітні проходять навчання. В основі його програми – найсучасніші методології Міжнародної організації праці. Складається вона з 4-х взаємопов’язаних тренінгів.Рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності приймають упродовж 14 робочих днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця.Відповідно до Порядку, одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюють у межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на поточний рік.Для розгляду питань щодо надання допомоги по безробіттю одноразово зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості такі документи:- заяву про надання допомоги по безробіттю одноразово;- бізнес-план.Питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів розглядає комісія з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.На підставі рішення про надання допомоги по безробіттю одноразово у випадку державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівник центру зайнятості приймає рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово.Перерахунок належної до виплати суми коштів допомоги по безробіттю здійснюється на особовий рахунок безробітного протягом 30 календарних днів із дня подання ним до центру зайнятості відповідних документів.