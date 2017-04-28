На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив в автівці незаконні долари та євро





Інцидент трапився вчора, 10 лютого, - інформує



При митному контролі у громадянина України встановили наявність валюти в розмірі 10 тисяч євро та 3,5 тисяч доларів США. Таким чином, громадянин України з порушенням проходження спрощеної форми митного контролю, намагався перемістити через митний кордон України іноземну валюту.



На порушника склали протокол про порушення митних правил на суму 86 тисяч гривень.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предмета правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодині» українець, який їхав з України в Республіку Польща смугою «зелений коридор» автомобілем Volkswagen Caddy намагався перемістити через митний кордон України незадекларовані валютні кошти.Інцидент трапився вчора, 10 лютого, - інформує Волинська митниця Держмитслужби. При митному контролі у громадянина України встановили наявність валюти в розмірі 10 тисяч євро та 3,5 тисяч доларів США. Таким чином, громадянин України з порушенням проходження спрощеної форми митного контролю, намагався перемістити через митний кордон України іноземну валюту.На порушника склали протокол про порушення митних правил на суму 86 тисяч гривень.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предмета правопорушення.

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