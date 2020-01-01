Відома громадська організація запропонувала співпрацю СНУ імені Лесі Українки

Тарас Шкітер та Михайло Наход, а також координаторка проєктів організації Христина Назар зустрілися з ректором СНУ імені Лесі Українки Анатолієм Цьосем.



Під час зустрічі 11 лютого команда «СВІДОМИХ» розповіла про свою діяльність та запропонувала цікаві проєкти для студентства, – про це повідомили на сторінці у Facebook, пише



«У виші є багато студентів, які ведуть активний спосіб життя, шукають додаткові можливості для саморозвитку та реалізації свого потенціалу. А Громадянський Рух втілює багато ініціатив саме для молоді, зокрема більше двох років діє такий культурно-освітній проєкт як «Школа свідомого громадянина». До того ж у рамках «Школи» Громадянський Рух «СВІДОМІ», заснований Андрієм Покровським, організовує безкоштовні відкриті зустрічі з відомими українськими бізнесменами, політиками, громадськими діячами, які готові ділитися досвідом», – йдеться у дописі.



Також Громадянський Рух готовий проводити стажування для студентів вишу і сприяти проходженню практики в організаціях, які є партнерами. Окрім того, «СВІДОМІ» давно співпрацюють Волинським Акме-Університетом.



«Серед інших напрямків співпраці, учасники зустрічі обговорили можливість організації круглих столів та інших заходів на тему розвитку медичної освіти та медичної реформи в Луцьку. Також «СВІДОМІ» запропонували проводити заняття спортом для студентів та викладачів на спортмайданчику рекреаційної зони CITY PARK», – повідомили «СВІДОМІ».



Анатолій Цьось схвально відгукнувся на пропозицію спільної роботи та запевнив, що її в університеті невдовзі детально розглянуть. Тож невдовзі «СВІДОМІ» та СНУ імені Лесі Українки підпишуть меморандум про співпрацю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ»та, а також координаторка проєктів організаціїзустрілися з ректором СНУ імені Лесі УкраїнкиПід час зустрічі 11 лютого команда «СВІДОМИХ» розповіла про свою діяльність та запропонувала цікаві проєкти для студентства, – про це повідомили на сторінці у Facebook, пише "Конкурент". «У виші є багато студентів, які ведуть активний спосіб життя, шукають додаткові можливості для саморозвитку та реалізації свого потенціалу. А Громадянський Рух втілює багато ініціатив саме для молоді, зокрема більше двох років діє такий культурно-освітній проєкт як «Школа свідомого громадянина». До того ж у рамках «Школи» Громадянський Рух «СВІДОМІ», заснований, організовує безкоштовні відкриті зустрічі з відомими українськими бізнесменами, політиками, громадськими діячами, які готові ділитися досвідом», – йдеться у дописі.Також Громадянський Рух готовий проводити стажування для студентів вишу і сприяти проходженню практики в організаціях, які є партнерами. Окрім того, «СВІДОМІ» давно співпрацюють Волинським Акме-Університетом.«Серед інших напрямків співпраці, учасники зустрічі обговорили можливість організації круглих столів та інших заходів на тему розвитку медичної освіти та медичної реформи в Луцьку. Також «СВІДОМІ» запропонували проводити заняття спортом для студентів та викладачів на спортмайданчику рекреаційної зони CITY PARK», – повідомили «СВІДОМІ».Анатолій Цьось схвально відгукнувся на пропозицію спільної роботи та запевнив, що її в університеті невдовзі детально розглянуть. Тож невдовзі «СВІДОМІ» та СНУ імені Лесі Українки підпишуть меморандум про співпрацю.

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