вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відома громадська організація запропонувала співпрацю СНУ імені Лесі Українки

Відома громадська організація запропонувала співпрацю СНУ імені Лесі Українки
Співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, а також координаторка проєктів організації Христина Назар зустрілися з ректором СНУ імені Лесі Українки Анатолієм Цьосем.

Під час зустрічі 11 лютого команда «СВІДОМИХ» розповіла про свою діяльність та запропонувала цікаві проєкти для студентства, – про це повідомили на сторінці у Facebook, пише "Конкурент".

«У виші є багато студентів, які ведуть активний спосіб життя, шукають додаткові можливості для саморозвитку та реалізації свого потенціалу. А Громадянський Рух втілює багато ініціатив саме для молоді, зокрема більше двох років діє такий культурно-освітній проєкт як «Школа свідомого громадянина». До того ж у рамках «Школи» Громадянський Рух «СВІДОМІ», заснований Андрієм Покровським, організовує безкоштовні відкриті зустрічі з відомими українськими бізнесменами, політиками, громадськими діячами, які готові ділитися досвідом», – йдеться у дописі.

Також Громадянський Рух готовий проводити стажування для студентів вишу і сприяти проходженню практики в організаціях, які є партнерами. Окрім того, «СВІДОМІ» давно співпрацюють Волинським Акме-Університетом.

«Серед інших напрямків співпраці, учасники зустрічі обговорили можливість організації круглих столів та інших заходів на тему розвитку медичної освіти та медичної реформи в Луцьку. Також «СВІДОМІ» запропонували проводити заняття спортом для студентів та викладачів на спортмайданчику рекреаційної зони CITY PARK», – повідомили «СВІДОМІ».

Анатолій Цьось схвально відгукнувся на пропозицію спільної роботи та запевнив, що її в університеті невдовзі детально розглянуть. Тож невдовзі «СВІДОМІ» та СНУ імені Лесі Українки підпишуть меморандум про співпрацю.

Відома громадська організація запропонувала співпрацю СНУ імені Лесі Українки


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Свідомі, співпраця, СНУ імені Лесі Українки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині не буде світла 12 лютого
Сьогодні, 19:00
Луцька велосипедистка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях
Сьогодні, 18:47
Відома громадська організація запропонувала співпрацю СНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 18:40
На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив в автівці незаконні долари та євро
Сьогодні, 18:22
Як безробітним з Волині отримати гроші від служби зайнятості на власний бізнес
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Другу платіжку за газ можуть скасувати Другу платіжку за газ можуть скасувати
10 лютий, 09:18
Очільник «Волиньгазу» пояснив, чому газ горить жовтим полум’ям Очільник «Волиньгазу» пояснив, чому газ горить жовтим полум’ям
09 лютий, 12:33
«СВІДОМІ» перевірять якість газу, який постачають в домівки лучан «СВІДОМІ» перевірять якість газу, який постачають в домівки лучан
08 лютий, 22:03
Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку
02 лютий, 13:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
У ДРЦ «Figli Migli» проводитимуть зиму з танцями та розвагами
Сьогодні, 19:41
 0
У квартирі волинянина знайшли боєприпаси
Сьогодні, 19:33
 0
На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 19:25
 0
«Польща для поляків»: за кордоном жорстоко побили туристів, двоє з них – українці. ФОТО
Сьогодні, 19:14
 0
Медіа
відео
1/8