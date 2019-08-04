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Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих

Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих
У Луцьку створили лімітовану серію листівок на міську тематику до Дня закоханих, який відзначають 14 лютого.

Про це повідомили на сторінці Центру туристичної інформації та послуг у фейсбуці.

Дизайнерка листівок – Марія Калитюк. Милі листівки із зображенням промоційного логотипу міста (ключа) створили з написами «Lutsk like love» та «Lutsk discover the pleasure».

«Закоханим, коханим та залюбленим у Луцьк маємо повідомити чудову новину! Листівки вже чекають на вас. Поспішайте, адже ця серія така особлива та лімітована. Даруйте радість та любов кожен день», – йдеться у дописі.

Зауважимо, купити листівки можна у Центрі туристичної інформації та послуг на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.

Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих
Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих
Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих
Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих
Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих
Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих
Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих
Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих
Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих


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Теги: Луцьк, листівки, кохання
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