Lutsk like love: створили лімітовану серію листівок про Луцьк до Дня закоханих





Про це повідомили на сторінці Центру туристичної інформації та послуг у



Дизайнерка листівок – Марія Калитюк. Милі листівки із зображенням промоційного логотипу міста (ключа) створили з написами «Lutsk like love» та «Lutsk discover the pleasure».



«Закоханим, коханим та залюбленим у Луцьк маємо повідомити чудову новину! Листівки вже чекають на вас. Поспішайте, адже ця серія така особлива та лімітована. Даруйте радість та любов кожен день», – йдеться у дописі.



Зауважимо, купити листівки можна у Центрі туристичної інформації та послуг на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку створили лімітовану серію листівок на міську тематику до Дня закоханих, який відзначають 14 лютого.Про це повідомили на сторінці Центру туристичної інформації та послуг у фейсбуці Дизайнерка листівок –. Милі листівки із зображенням промоційного логотипу міста (ключа) створили з написами «Lutsk like love» та «Lutsk discover the pleasure».«Закоханим, коханим та залюбленим у Луцьк маємо повідомити чудову новину! Листівки вже чекають на вас. Поспішайте, адже ця серія така особлива та лімітована. Даруйте радість та любов кожен день», – йдеться у дописі.Зауважимо, купити листівки можна у Центрі туристичної інформації та послуг на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.

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