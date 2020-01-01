«Польща для поляків»: за кордоном жорстоко побили туристів, двоє з них – українці. ФОТО





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Співробітники поліції опублікували зображення п'ятьох злочинців, зафіксовані камерами відеоспостереження.



"Співробітники торунської поліції розшукують чоловіків, які в ніч із суботи на неділю побили в торунському Старому місті іноземців. За наявними даними, інцидент стався на національному підґрунті. Зображення злочинців зафіксували камери відеоспостереження. Офіцери шукають людей, які могли б допомогти встановити особи підозрюваних, а також свідків події", - повідомив представник поліції Торуня Войцех Хростовський.



Іноземців побили в ніч із суботи на неділю в самому центрі міста. Слідчі встановили, що нападників було семеро.



В результаті нападу потерпілі зазнали тілесних ушкоджень, які не загрожують їхньому життю. За неофіційними даними, принаймні в одного з постраждалих зламані кістки черепа.



Зловмисники під час нападу серед іншого кричали "Польща для поляків" і "ї**ти українців!", при цьому українцями були двоє з п'яти постраждалих. Серед побитих є і жінка.



Як повідомляє видання Rubaltic.ru", один з постраждалих розповів, що одному з його друзів, який є поляком з репатріації, зламали кістку черепа.



"Причиною нападу групи молодих людей стала розмова російською мовою серед нас. Вони не соромилися бити дівчину. Нападники кричали: "Польща для поляків", - розповів молодий чоловік.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція польського міста Торунь розшукує сімох чоловіків, які минулими вихідними побили п'ятьох громадян України, Росії та Білорусі.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".Співробітники поліції опублікували зображення п'ятьох злочинців, зафіксовані камерами відеоспостереження."Співробітники торунської поліції розшукують чоловіків, які в ніч із суботи на неділю побили в торунському Старому місті іноземців. За наявними даними, інцидент стався на національному підґрунті. Зображення злочинців зафіксували камери відеоспостереження. Офіцери шукають людей, які могли б допомогти встановити особи підозрюваних, а також свідків події", - повідомив представник поліції ТоруняІноземців побили в ніч із суботи на неділю в самому центрі міста. Слідчі встановили, що нападників було семеро.В результаті нападу потерпілі зазнали тілесних ушкоджень, які не загрожують їхньому життю. За неофіційними даними, принаймні в одного з постраждалих зламані кістки черепа.Зловмисники під час нападу серед іншого кричали "Польща для поляків" і "ї**ти українців!", при цьому українцями були двоє з п'яти постраждалих. Серед побитих є і жінка.Як повідомляє видання Rubaltic.ru", один з постраждалих розповів, що одному з його друзів, який є поляком з репатріації, зламали кістку черепа."Причиною нападу групи молодих людей стала розмова російською мовою серед нас. Вони не соромилися бити дівчину. Нападники кричали: "Польща для поляків", - розповів молодий чоловік.

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