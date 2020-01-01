Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 лютого





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Вiтер західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі місцями. Температура вночі від 3° морозу до 2º тепла, вдень від 1º морозу до 4º тепла.



У Луцьку - хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вiтер західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 1-3º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр. Вiтер західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі місцями. Температура вночі від 3° морозу до 2º тепла, вдень від 1º морозу до 4º тепла.У Луцьку - хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вiтер західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 1-3º тепла.

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