Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вiтер західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі місцями. Температура вночі від 3° морозу до 2º тепла, вдень від 1º морозу до 4º тепла.
У Луцьку - хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вiтер західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 1-3º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вiтер західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі місцями. Температура вночі від 3° морозу до 2º тепла, вдень від 1º морозу до 4º тепла.
У Луцьку - хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вiтер західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 1-3º тепла.
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