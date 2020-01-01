Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО

Юлія Сиротинська станом на 20:20 продовжує спілкуватися із підприємцями Старого ринку.



Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.



За словами Юлії Сиротинської, муніципали приїхали на ринок виключно з метою забрати МАФ, який їм належить.



"Я приїхала сюди тому, що коли мене минулий раз мене не було, то був ряд провокацій", - пояснила ситуацію Сиротинська.



Наразі муніципали та підприємці очікують працівників "Волиньобленерго", які мають забезпечити належне відключення МАФу від електроенергії для його подальшого демонтажу.



Утім, люди не розходяться з ринку, оскільки не вірять, що це усі дії, які мають намір вчинити працівники муніципальної варти.



На місці події продовжує працювати чимала кількість поліції.



Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого,











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