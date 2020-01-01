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Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО

Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО
Директорка департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська станом на 20:20 продовжує спілкуватися із підприємцями Старого ринку.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

За словами Юлії Сиротинської, муніципали приїхали на ринок виключно з метою забрати МАФ, який їм належить.

"Я приїхала сюди тому, що коли мене минулий раз мене не було, то був ряд провокацій", - пояснила ситуацію Сиротинська.

Наразі муніципали та підприємці очікують працівників "Волиньобленерго", які мають забезпечити належне відключення МАФу від електроенергії для його подальшого демонтажу.

Утім, люди не розходяться з ринку, оскільки не вірять, що це усі дії, які мають намір вчинити працівники муніципальної варти.

На місці події продовжує працювати чимала кількість поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, увечері на територію Центрального ринку приїхали працівники муніципальної варти на чолі з керівником Юлією Сиротинською.

Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО
Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО
Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО
Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО
Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО
Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО




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Теги: Старий ринок, демонтаж
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Коментарі 3
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ну ось є згода власників тобто муніципалів на демонтаж ось і демонтують нема згоди підприємцв потрібно чекати рішення суду.
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бажано Високого лондонського...
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цікаво куди повезуть контейнер муніципалів на Брище чи на новий ринок?
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