Волинського митника підозрюють у вимаганні й одержанні хабаря

За процесуального керівництва прокуратури Волинської області слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди старшому державному інспектору відділу митного оформлення № 4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС.Слідство встановило, що митники на цьому посту систематично вимагали й одержували побори із волинянина, який займається перевезенням товарів та пасажирів через державний кордон України.Щоразу, коли автомобіль громадянина перетинав кордон, він платив правоохоронцям за безперешкодне проходження митних формальностей, - повідомляє пресслужба прокуратури області.Так, 3 вересня 2019 року митник вимагав та одержав від волинянина 800 гривень за не створення штучних перешкод під час ввезення на територію України пасажирів та товарів.Викрили його за оперативного супроводу працівників Управління Служби безпеки України у Волинській області.Працівнику митниці (як раніше - ще чотирьом його колегам з митного поста "Володимир-Волинський") повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину. Вирішуються питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення його від посади.Зауважимо, що згідно із санкцією ч.3 ст. 368 КК України, за одержання неправомірної вигоди, поєднане із вимаганням, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.