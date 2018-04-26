У Луцьку відбулась виставка навчально-методичних видань педагогів
Сьогодні, 22:20
Сьогодні, 11 лютого, у приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, відбулось урочисте відкриття ХХV міської виставки дидактичних і методичних матеріалів "Творчі сходинки педагогів Луцька".
На захід завітали заступник міського голови Ірина Чебелюк, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, проректор з методичної роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Валентина Вітюк, а також представники обласної та міської профспілкових організацій працівників освіти та науки, міського методичного кабінету, керівники та заступники освітніх закладів Луцька, — пише пресслужба Луцькради.
Щорічна виставка навчально-методичних видань педагогів Луцька – один із найбільш важливих заходів освітньої галузі нашого міста. Якість представлених робіт свідчить про зростання творчого професійного потенціалу педагогів, активне використання у їх професійній діяльності досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх технологій. Втіленню та поширенню освітніх ініціатив сприяє міська влада, яка постійно цікавиться напрацюваннями та досягненнями педагогів міста.
"Відтак, позитивним є й те, що ми можемо забезпечити вам підтримку. Адже ваш досвід може стати в пригоді багатьом. Це ваші успіхи, які оцінюватимуться на вищому рівні. Бажаю вам творчих успіхів і надалі, розвитку вашого потенціалу. Тільки завдяки відданій праці ми зможемо чогось досягнути", - привітала присутніх Ірина Чебелюк.
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На захід завітали заступник міського голови Ірина Чебелюк, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, проректор з методичної роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Валентина Вітюк, а також представники обласної та міської профспілкових організацій працівників освіти та науки, міського методичного кабінету, керівники та заступники освітніх закладів Луцька, — пише пресслужба Луцькради.
Щорічна виставка навчально-методичних видань педагогів Луцька – один із найбільш важливих заходів освітньої галузі нашого міста. Якість представлених робіт свідчить про зростання творчого професійного потенціалу педагогів, активне використання у їх професійній діяльності досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх технологій. Втіленню та поширенню освітніх ініціатив сприяє міська влада, яка постійно цікавиться напрацюваннями та досягненнями педагогів міста.
"Відтак, позитивним є й те, що ми можемо забезпечити вам підтримку. Адже ваш досвід може стати в пригоді багатьом. Це ваші успіхи, які оцінюватимуться на вищому рівні. Бажаю вам творчих успіхів і надалі, розвитку вашого потенціалу. Тільки завдяки відданій праці ми зможемо чогось досягнути", - привітала присутніх Ірина Чебелюк.
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