Для китайського коронавірусу дали нову назву





На конференції Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві у вівторок, 11 лютого, дали назву так званому китайському коронавірусу. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреєсус, -



"Тепер у нас є назва захворювання. Це COVID-19", - зазначив він.



Раніше влада Китаю дала коронавірусу тимчасову назву NCP (пневмонія, що викликається новим типом коронавірусу).



"Ми також активізували команду ООН з управління кризами. Це допоможе ВООЗ зосередитися на заходах у галузі охорони здоров'я, в той час як інші установи можуть використовувати свої експертні знання для більш широких соціальних, економічних наслідків і наслідків для розвитку спалаху COVID19", - заявив він.



За словами Гебреєсуса, вакцина від коронавірусу може бути готова через півтора року. "Перша вакцина може бути готова через 18 місяців, так що сьогодні нам потрібно використовувати всі засоби, щоб протистояти вірусу", - сказав він.



Як повідомляє Xinhua, в Китаї почали тестування на тваринах експериментальної вакцини проти коронавурусу.



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Повідомляється, що вакцина mRNA була спільно розроблена Китайським центром з контролю і профілактики захворювань, школою медицини при Університеті Тунцзі, що базується в Шанхаї, і компанією Stermirna Therapeutics Co., Ltd.



"Зразки вакцини ввели більш як 100 мишам у неділю, 9 лютого", - повідомили в Китайському центрі з контролю і профілактики захворювань.



У центрі попередили, що тестування на тваринах - це дуже рання стадія розробки вакцини і що ще потрібно зробити багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.



Як зазначається, цикл розробки і виробництва вакцини mRNA коротший, ніж у традиційних вакцин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Женеві проходить міжнародна конференція, присвячена розробці вакцини проти коронавірусу.На конференції Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві у вівторок, 11 лютого, дали назву так званому китайському коронавірусу. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреєсус, - пише Корреспондент."Тепер у нас є назва захворювання. Це COVID-19", - зазначив він.Раніше влада Китаю дала коронавірусу тимчасову назву NCP (пневмонія, що викликається новим типом коронавірусу)."Ми також активізували команду ООН з управління кризами. Це допоможе ВООЗ зосередитися на заходах у галузі охорони здоров'я, в той час як інші установи можуть використовувати свої експертні знання для більш широких соціальних, економічних наслідків і наслідків для розвитку спалаху COVID19", - заявив він.За словами Гебреєсуса, вакцина від коронавірусу може бути готова через півтора року. "Перша вакцина може бути готова через 18 місяців, так що сьогодні нам потрібно використовувати всі засоби, щоб протистояти вірусу", - сказав він.Як повідомляє Xinhua, в Китаї почали тестування на тваринах експериментальної вакцини проти коронавурусу.ЗА ТЕМОЮВідсоток лікування від коронавірусу зріс ушестероВідсоток лікування від коронавірусу зріс ушестероВчора, 18:56Повідомляється, що вакцина mRNA була спільно розроблена Китайським центром з контролю і профілактики захворювань, школою медицини при Університеті Тунцзі, що базується в Шанхаї, і компанією Stermirna Therapeutics Co., Ltd."Зразки вакцини ввели більш як 100 мишам у неділю, 9 лютого", - повідомили в Китайському центрі з контролю і профілактики захворювань.У центрі попередили, що тестування на тваринах - це дуже рання стадія розробки вакцини і що ще потрібно зробити багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.Як зазначається, цикл розробки і виробництва вакцини mRNA коротший, ніж у традиційних вакцин.

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