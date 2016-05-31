У Нововолинську чоловік погрожував адвокату дружини





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Як стало відомо, молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння та не реагував на зауваження оточення, працівників суду та поліції.



Через погрозу адвокату фізичною розправою поліція Нововолинська розпочала кримінальне провадження за статтею 398 ККУ (погроза або насильство щодо захисника чи представника особи).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську біля будівлі суду молодик погрожував фізичною розправою адвокату з Володимира-Волинського, який представляв його дружину у справі нанесення тілесних ушкоджень чоловіком.Як повідомляє БУГ на місці відбулася шарпанина. Викликали поліцію.Як стало відомо, молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння та не реагував на зауваження оточення, працівників суду та поліції.Через погрозу адвокату фізичною розправою поліція Нововолинська розпочала кримінальне провадження за статтею 398 ККУ (погроза або насильство щодо захисника чи представника особи).

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