На Шацьких озерах спіймали двох браконьєрів





Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль, -



Інцидент стався на озері Кримно, поблизу села Мельники Шацького району. Викрили двох громадян, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями – двома риболовецькими сітками. Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушникам не вдалося завдати шкоди рибним запасам.



На осіб оформили два адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.



У зв’язку з нестабільною погодною ситуацією Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути обережними на льоду. А враховуючи нестійкі погодні умови, зовсім відмовитись від виходу на кригу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рибоохоронний рейд водоймами Шацького району. 4 лютого зафіксували грубі порушення правил рибальства.Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль, - пише Район.ШацькІнцидент стався на озері Кримно, поблизу села Мельники Шацького району. Викрили двох громадян, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями – двома риболовецькими сітками. Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушникам не вдалося завдати шкоди рибним запасам.На осіб оформили два адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.У зв’язку з нестабільною погодною ситуацією Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути обережними на льоду. А враховуючи нестійкі погодні умови, зовсім відмовитись від виходу на кригу.

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