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На Шацьких озерах спіймали двох браконьєрів

На Шацьких озерах спіймали двох браконьєрів
Державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рибоохоронний рейд водоймами Шацького району. 4 лютого зафіксували грубі порушення правил рибальства.

Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль, - пише Район.Шацьк

Інцидент стався на озері Кримно, поблизу села Мельники Шацького району. Викрили двох громадян, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями – двома риболовецькими сітками. Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушникам не вдалося завдати шкоди рибним запасам.

На осіб оформили два адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

У зв’язку з нестабільною погодною ситуацією Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути обережними на льоду. А враховуючи нестійкі погодні умови, зовсім відмовитись від виходу на кригу.

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Теги: рибпатруль, охорона, озеро, рибалки
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