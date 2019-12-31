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Скільки заробили українські міністри за січень

Скільки заробили українські міністри за січень
Уряд оприлюднив інформацію про доходи прем’єр-міністра, міністрів та їхніх заступників за січень 2020 року.

Про це інформує Українська правда з посиланням на урядовий портал.

За перший місяць року урядовці фактично отримали (разом із преміями, без податків та зборів):

Гончарук Олексій Валерійович, прем’єр-міністр – 33 782,47 грн;

Кулеба Дмитро Іванович, віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції – 33 841,75 грн;

Федоров Михайло Альбертович, віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України – 27 713,18 грн;

Дубілет Дмитро Олександрович, міністр Кабінету міністрів – 12 721,63 грн;

Аваков Арсен Борисович, міністр внутрішніх справ – 47 290,13 грн;

Милованов Тимофій Сергійович, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – 41 781,92 грн;

Оржель Олексій Анатолійович, міністр енергетики та захисту довкілля – 15 942,57 грн;

Пристайко Вадим Володимирович, міністр закордонних справ – 68 269,55 грн;

Новосад Ганна Ігорівна, міністр освіти і науки – 36 048,59 грн;

Скалецька Зоряна Степанівна, міністр охорони здоров’я – 37 724,65 грн;

Бабак Альона Валеріївна, у січні ще була міністром розвитку громад та територій – 32 731,30 грн;

Соколовська Юлія Сергіївна, міністр соціальної політики – 40 048,94 грн;

Маркарова Оксана Сергіївна, міністр фінансів – 45 131,05 грн;

Криклій Владислав Артурович, міністр інфраструктури – 52 679,88 грн;

Бородянський Володимир Володимирович, міністр культури, молоді та спорту – 43 853,74 грн;

Загороднюк Андрій Павлович, міністр оборони – 18 644,54 грн;

Малюська Денис Леонтійович, міністр юстиції – 16 068,54 грн;

Коляда Оксана Василівна, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – 18 888,76 грн.

При цьому часто заступники міністрів отримали значно вищий дохід, ніж міністри.

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Теги: міністри, зарплати
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