Скільки заробили українські міністри за січень





Про це



За перший місяць року урядовці фактично отримали (разом із преміями, без податків та зборів):



Гончарук Олексій Валерійович, прем’єр-міністр – 33 782,47 грн;



Кулеба Дмитро Іванович, віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції – 33 841,75 грн;



Федоров Михайло Альбертович, віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України – 27 713,18 грн;



Дубілет Дмитро Олександрович, міністр Кабінету міністрів – 12 721,63 грн;



Аваков Арсен Борисович, міністр внутрішніх справ – 47 290,13 грн;



Милованов Тимофій Сергійович, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – 41 781,92 грн;



Оржель Олексій Анатолійович, міністр енергетики та захисту довкілля – 15 942,57 грн;



Пристайко Вадим Володимирович, міністр закордонних справ – 68 269,55 грн;



Новосад Ганна Ігорівна, міністр освіти і науки – 36 048,59 грн;



Скалецька Зоряна Степанівна, міністр охорони здоров’я – 37 724,65 грн;



Бабак Альона Валеріївна, у січні ще була міністром розвитку громад та територій – 32 731,30 грн;



Соколовська Юлія Сергіївна, міністр соціальної політики – 40 048,94 грн;



Маркарова Оксана Сергіївна, міністр фінансів – 45 131,05 грн;



Криклій Владислав Артурович, міністр інфраструктури – 52 679,88 грн;



Бородянський Володимир Володимирович, міністр культури, молоді та спорту – 43 853,74 грн;



Загороднюк Андрій Павлович, міністр оборони – 18 644,54 грн;



Малюська Денис Леонтійович, міністр юстиції – 16 068,54 грн;



Коляда Оксана Василівна, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – 18 888,76 грн.



При цьому часто заступники міністрів отримали значно вищий дохід, ніж міністри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд оприлюднив інформацію про доходи прем’єр-міністра, міністрів та їхніх заступників за січень 2020 року.Про це інформує Українська правда з посиланням на урядовий портал.За перший місяць року урядовці фактично отримали (разом із преміями, без податків та зборів):, прем’єр-міністр – 33 782,47 грн;, віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції – 33 841,75 грн;, віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України – 27 713,18 грн;, міністр Кабінету міністрів – 12 721,63 грн;, міністр внутрішніх справ – 47 290,13 грн;, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – 41 781,92 грн;, міністр енергетики та захисту довкілля – 15 942,57 грн;, міністр закордонних справ – 68 269,55 грн;, міністр освіти і науки – 36 048,59 грн;, міністр охорони здоров’я – 37 724,65 грн;, у січні ще була міністром розвитку громад та територій – 32 731,30 грн;, міністр соціальної політики – 40 048,94 грн;, міністр фінансів – 45 131,05 грн;, міністр інфраструктури – 52 679,88 грн;, міністр культури, молоді та спорту – 43 853,74 грн;міністр оборони – 18 644,54 грн;, міністр юстиції – 16 068,54 грн;, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – 18 888,76 грн.При цьому часто заступники міністрів отримали значно вищий дохід, ніж міністри.

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