Українці, які повернулися з Китаю, перебуватимуть в ізоляторі 14 днів
Сьогодні, 07:18
Для запобігання поширенню на території України корона вірусу, усіх українців, які повернуться з Китаю, зокрема з провінції Хубей, ізолюють у спеціальні бокси, де вони перебуватимуть під наглядом медиків протягом 14 днів.
Про це під час оперативної наради, що відбулася сьогодні, 11 лютого, повідомив начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін, - пише ІА Волинські новини.
З його слів, за станом на 10 лютого 2020 року у світі зафіксовано 40 тисяч 536 лабораторно підтверджених випадків захворювання на ГРВІ, викликаних коронавірусом, із них 910 випадків – летальних.
«Два тижні тому, коли я доповідав під час оперативної наради, 2794 випадків було зафіксовано і з них 80 летальних. Бачимо, що за два тижні рівень захворювань збільшився у 10 разів. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу немає. В області і в Луцьку, відповідно, теж. Ризик інфікування коронаровірусом у країнах Європи залишається низьким, не зважаючи на те, що було зареєстровано декілька випадків захворювання у семи країнах ЄС», - зазначив головний медик міста.
Володимир Лотвінов зазначив, на днях було виявлено коронаровірус в члена команди на борту круїзного лайнера.
«Наразі серед українців зафіксували два випадки захворювання на коронавірус. Цих українців зняли з лайнеру і перевезли до Токіо в спеціальну клініку. Де вони перебувають під медичним наглядом і в повній ізоляції. Окрім того, усіх українців, які повернуться з штату Хубей, для запобігання поширення на території України корона вірусу, ізолюють під медичний нагляд на 14 днів», - наголосив посадовець.
Разом із тим, він зауважив, що 7 лютого Прем’єр міністр України провів селекторну нараду з керівниками ОДА. Цей селектор був присвячений розгляду готовності системи цивільного захисту України від випадків перенесення захворювання ГРВІ, спричинених коронаровірусом.
Також затвердили опорний перелік лікарень в кожній області. Зокрема, у Луцьку це Волинська обласна інфекційна лікарня.
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Про це під час оперативної наради, що відбулася сьогодні, 11 лютого, повідомив начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін, - пише ІА Волинські новини.
З його слів, за станом на 10 лютого 2020 року у світі зафіксовано 40 тисяч 536 лабораторно підтверджених випадків захворювання на ГРВІ, викликаних коронавірусом, із них 910 випадків – летальних.
«Два тижні тому, коли я доповідав під час оперативної наради, 2794 випадків було зафіксовано і з них 80 летальних. Бачимо, що за два тижні рівень захворювань збільшився у 10 разів. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу немає. В області і в Луцьку, відповідно, теж. Ризик інфікування коронаровірусом у країнах Європи залишається низьким, не зважаючи на те, що було зареєстровано декілька випадків захворювання у семи країнах ЄС», - зазначив головний медик міста.
Володимир Лотвінов зазначив, на днях було виявлено коронаровірус в члена команди на борту круїзного лайнера.
«Наразі серед українців зафіксували два випадки захворювання на коронавірус. Цих українців зняли з лайнеру і перевезли до Токіо в спеціальну клініку. Де вони перебувають під медичним наглядом і в повній ізоляції. Окрім того, усіх українців, які повернуться з штату Хубей, для запобігання поширення на території України корона вірусу, ізолюють під медичний нагляд на 14 днів», - наголосив посадовець.
Разом із тим, він зауважив, що 7 лютого Прем’єр міністр України провів селекторну нараду з керівниками ОДА. Цей селектор був присвячений розгляду готовності системи цивільного захисту України від випадків перенесення захворювання ГРВІ, спричинених коронаровірусом.
Також затвердили опорний перелік лікарень в кожній області. Зокрема, у Луцьку це Волинська обласна інфекційна лікарня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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