Українці, які повернуться з Китаю, перебуватимуть в ізоляторі 14 днів





Про це під час оперативної наради, що відбулася сьогодні, 11 лютого, повідомив начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін, -



З його слів, за станом на 10 лютого 2020 року у світі зафіксовано 40 тисяч 536 лабораторно підтверджених випадків захворювання на ГРВІ, викликаних коронавірусом, із них 910 випадків – летальних.



«Два тижні тому, коли я доповідав під час оперативної наради, 2794 випадків було зафіксовано і з них 80 летальних. Бачимо, що за два тижні рівень захворювань збільшився у 10 разів. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу немає. В області і в Луцьку, відповідно, теж. Ризик інфікування коронаровірусом у країнах Європи залишається низьким, не зважаючи на те, що було зареєстровано декілька випадків захворювання у семи країнах ЄС», - зазначив головний медик міста.



Володимир Лотвінов зазначив, на днях було виявлено коронаровірус в члена команди на борту круїзного лайнера.



«Наразі серед українців зафіксували два випадки захворювання на коронавірус. Цих українців зняли з лайнеру і перевезли до Токіо в спеціальну клініку. Де вони перебувають під медичним наглядом і в повній ізоляції. Окрім того, усіх українців, які повернуться з штату Хубей, для запобігання поширення на території України корона вірусу, ізолюють під медичний нагляд на 14 днів», - наголосив посадовець.



Разом із тим, він зауважив, що 7 лютого Прем’єр міністр України провів селекторну нараду з керівниками ОДА. Цей селектор був присвячений розгляду готовності системи цивільного захисту України від випадків перенесення захворювання ГРВІ, спричинених коронаровірусом.



Також затвердили опорний перелік лікарень в кожній області. Зокрема, у Луцьку це Волинська обласна інфекційна лікарня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для запобігання поширенню на території України корона вірусу, усіх українців, які повернуться з Китаю, зокрема з провінції Хубей, ізолюють у спеціальні бокси, де вони перебуватимуть під наглядом медиків протягом 14 днів.Про це під час оперативної наради, що відбулася сьогодні, 11 лютого, повідомив начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради, - пише ІА Волинські новини.З його слів, за станом на 10 лютого 2020 року у світі зафіксовано 40 тисяч 536 лабораторно підтверджених випадків захворювання на ГРВІ, викликаних коронавірусом, із них 910 випадків – летальних.«Два тижні тому, коли я доповідав під час оперативної наради, 2794 випадків було зафіксовано і з них 80 летальних. Бачимо, що за два тижні рівень захворювань збільшився у 10 разів. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу немає. В області і в Луцьку, відповідно, теж. Ризик інфікування коронаровірусом у країнах Європи залишається низьким, не зважаючи на те, що було зареєстровано декілька випадків захворювання у семи країнах ЄС», - зазначив головний медик міста.Володимир Лотвінов зазначив, на днях було виявлено коронаровірус в члена команди на борту круїзного лайнера.«Наразі серед українців зафіксували два випадки захворювання на коронавірус. Цих українців зняли з лайнеру і перевезли до Токіо в спеціальну клініку. Де вони перебувають під медичним наглядом і в повній ізоляції. Окрім того, усіх українців, які повернуться з штату Хубей, для запобігання поширення на території України корона вірусу, ізолюють під медичний нагляд на 14 днів», - наголосив посадовець.Разом із тим, він зауважив, що 7 лютого Прем’єр міністр України провів селекторну нараду з керівниками ОДА. Цей селектор був присвячений розгляду готовності системи цивільного захисту України від випадків перенесення захворювання ГРВІ, спричинених коронаровірусом.Також затвердили опорний перелік лікарень в кожній області. Зокрема, у Луцьку це Волинська обласна інфекційна лікарня.

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