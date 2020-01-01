вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Український спортсмен став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

Український спортсмен став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби
Український борець Семен Новіков завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римскої боротьби, який відбувався в Римі.

У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кг Новіков переміг бронзового призера чемпіонату Європи-2017 та Європейський ігор-2019 угорця Віктора Лерінца, - пише НВ.

Фінальна сутичка завершилася пермогою українця з рахунком 7:1. Новіков вперше в кар'єрі став чемпіоном Європи.

На шляху до фіналу Новіков переміг іспанця Гарсією Фреснеду, турка Метехана Башара, а у півфіналі українець здолав росіянина Олександра Комарова.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, греко-римська боротьба, новіков
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які продукти корисно їсти на ніч
Сьогодні, 05:05
Український спортсмен став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби
Сьогодні, 04:15
На Шацьких озерах спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 03:11
Скільки заробили українські міністри за січень
Сьогодні, 02:07
Учні волинської сільської школи перемогли на обласних олімпіадах
Сьогодні, 01:02
Схожі новини
Луцька велосипедистка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях Луцька велосипедистка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях
11 лютий, 18:47
«Не виживати, а жити і досягати поставлених цілей», – девіз волинського спортсмена з інвалідністю. ВІДЕО «Не виживати, а жити і досягати поставлених цілей», – девіз волинського спортсмена з інвалідністю. ВІДЕО
11 лютий, 12:14
Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО Як у Луцьку змагалися юні волейболісти. ФОТО
09 лютий, 21:41
Прогнози на спорт: як не потрапити на шахраїв* Прогнози на спорт: як не потрапити на шахраїв*
09 лютий, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які продукти корисно їсти на ніч
Сьогодні, 05:05
 0
Український спортсмен став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби
Сьогодні, 04:15
 0
На Шацьких озерах спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 03:11
 0
Скільки заробили українські міністри за січень
Сьогодні, 02:07
 0
Учні волинської сільської школи перемогли на обласних олімпіадах
Сьогодні, 01:02
 0
Медіа
відео
1/8