Український спортсмен став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

Семен Новіков завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римскої боротьби, який відбувався в Римі.



У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кг Новіков переміг бронзового призера чемпіонату Європи-2017 та Європейський ігор-2019 угорця Віктора Лерінца, -



Фінальна сутичка завершилася пермогою українця з рахунком 7:1. Новіков вперше в кар'єрі став чемпіоном Європи.



На шляху до фіналу Новіков переміг іспанця Гарсією Фреснеду, турка Метехана Башара, а у півфіналі українець здолав росіянина Олександра Комарова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український борецьзавоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римскої боротьби, який відбувався в Римі.У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кг Новіков переміг бронзового призера чемпіонату Європи-2017 та Європейський ігор-2019 угорця, - пише НВ.Фінальна сутичка завершилася пермогою українця з рахунком 7:1. Новіков вперше в кар'єрі став чемпіоном Європи.На шляху до фіналу Новіков переміг іспанця Гарсією Фреснеду, турка Метехана Башара, а у півфіналі українець здолав росіянина Олександра Комарова.

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