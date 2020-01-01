Український спортсмен став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби
Сьогодні, 04:15
Український борець Семен Новіков завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римскої боротьби, який відбувався в Римі.
У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кг Новіков переміг бронзового призера чемпіонату Європи-2017 та Європейський ігор-2019 угорця Віктора Лерінца, - пише НВ.
Фінальна сутичка завершилася пермогою українця з рахунком 7:1. Новіков вперше в кар'єрі став чемпіоном Європи.
На шляху до фіналу Новіков переміг іспанця Гарсією Фреснеду, турка Метехана Башара, а у півфіналі українець здолав росіянина Олександра Комарова.
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У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кг Новіков переміг бронзового призера чемпіонату Європи-2017 та Європейський ігор-2019 угорця Віктора Лерінца, - пише НВ.
Фінальна сутичка завершилася пермогою українця з рахунком 7:1. Новіков вперше в кар'єрі став чемпіоном Європи.
На шляху до фіналу Новіков переміг іспанця Гарсією Фреснеду, турка Метехана Башара, а у півфіналі українець здолав росіянина Олександра Комарова.
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