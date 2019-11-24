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Які продукти корисно їсти на ніч

Які продукти корисно їсти на ніч
Експерт озвучила топ-4 продукти, які можна їсти на ніч, не переживаючи за фігуру.

Про це пише Народна правда.

Білі і зелені овочі (огірки, капуста, листові, селера і все, що тільки ви придумаєте), всі ці овочі здебільшого складаються з води і клітковини. Мало того, що поїдаючи їх немає шансу виправитися, так ви ще й станете стрункішими, очиститься ШКТ, а клітковина додасть ситості.

0-2% сир. Звичайно, 0% сир я не рекомендую, так як кальцій не засвоюється з нього взагалі, але як засіб, наприклад, вгамувати вечірній апетит або голод – ідеально. Велика кількість білка наситить вас надовго. Від білка практично неможливо погладшати. Я пишу «майже», бо є окремі випадки, але це при певних умовах, не думаю, що вони вас торкнуться.

М’ясо і риба з низьким % жирності (майже всі види білої риби, крім скумбрії і оселедця, деякі сорти червоної – тунець, грудка птиці, морепродукти), при варінні/готуванні частина жиру вийде і ці продукти стануть ще менш жирними. Магія така ж, як і у сиру – білок наситить. А якщо це грудки, вони ще й волокнисті (я можу не їсти до 7 годин після порції курогрудки).

Висівки. Зручніше є ті, які кульками. Вони на 50-80% складаються з клітковини, а як відомо, клітковина не засвоюється. Тому і погладшати від неї вам не вдасться. Норма висівок на добу не більше 100г.

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Теги: харчування, здоров'я, фігура
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