Які продукти корисно їсти на ніч
Сьогодні, 05:05
Експерт озвучила топ-4 продукти, які можна їсти на ніч, не переживаючи за фігуру.
Про це пише Народна правда.
Білі і зелені овочі (огірки, капуста, листові, селера і все, що тільки ви придумаєте), всі ці овочі здебільшого складаються з води і клітковини. Мало того, що поїдаючи їх немає шансу виправитися, так ви ще й станете стрункішими, очиститься ШКТ, а клітковина додасть ситості.
0-2% сир. Звичайно, 0% сир я не рекомендую, так як кальцій не засвоюється з нього взагалі, але як засіб, наприклад, вгамувати вечірній апетит або голод – ідеально. Велика кількість білка наситить вас надовго. Від білка практично неможливо погладшати. Я пишу «майже», бо є окремі випадки, але це при певних умовах, не думаю, що вони вас торкнуться.
М’ясо і риба з низьким % жирності (майже всі види білої риби, крім скумбрії і оселедця, деякі сорти червоної – тунець, грудка птиці, морепродукти), при варінні/готуванні частина жиру вийде і ці продукти стануть ще менш жирними. Магія така ж, як і у сиру – білок наситить. А якщо це грудки, вони ще й волокнисті (я можу не їсти до 7 годин після порції курогрудки).
Висівки. Зручніше є ті, які кульками. Вони на 50-80% складаються з клітковини, а як відомо, клітковина не засвоюється. Тому і погладшати від неї вам не вдасться. Норма висівок на добу не більше 100г.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Народна правда.
Білі і зелені овочі (огірки, капуста, листові, селера і все, що тільки ви придумаєте), всі ці овочі здебільшого складаються з води і клітковини. Мало того, що поїдаючи їх немає шансу виправитися, так ви ще й станете стрункішими, очиститься ШКТ, а клітковина додасть ситості.
0-2% сир. Звичайно, 0% сир я не рекомендую, так як кальцій не засвоюється з нього взагалі, але як засіб, наприклад, вгамувати вечірній апетит або голод – ідеально. Велика кількість білка наситить вас надовго. Від білка практично неможливо погладшати. Я пишу «майже», бо є окремі випадки, але це при певних умовах, не думаю, що вони вас торкнуться.
М’ясо і риба з низьким % жирності (майже всі види білої риби, крім скумбрії і оселедця, деякі сорти червоної – тунець, грудка птиці, морепродукти), при варінні/готуванні частина жиру вийде і ці продукти стануть ще менш жирними. Магія така ж, як і у сиру – білок наситить. А якщо це грудки, вони ще й волокнисті (я можу не їсти до 7 годин після порції курогрудки).
Висівки. Зручніше є ті, які кульками. Вони на 50-80% складаються з клітковини, а як відомо, клітковина не засвоюється. Тому і погладшати від неї вам не вдасться. Норма висівок на добу не більше 100г.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які продукти корисно їсти на ніч
Сьогодні, 05:05
На Шацьких озерах спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 03:11
Скільки заробили українські міністри за січень
Сьогодні, 02:07
Учні волинської сільської школи перемогли на обласних олімпіадах
Сьогодні, 01:02
Медіа