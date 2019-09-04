Для постраждалого у смертельній аварії волинянина шукають донорів крові





Водій легковика загинув на місці, водій вантажівки травмувався, -



Пасажира й водія "Опеля" рятувальникам, які прибули з Турійська і Ковеля, довелося вирізати з машини.



Загинув учасник АТО Артур Зектер із Нововолинська. Чоловікові було 30 років.







У реанімацію Ковельської лікарні потрапив його товариш Максим Конопський, якому лише 24 роки.







Стан його дуже тяжкий. Лікарі вирізали йому селезінку, підшили печінку. Уся голова травмована, кістки обличчя перебиті.



У Максима рідкісна група крові 4+. Потрібні донори.



Здати кров необхідно саме у ковельській лікарні. Сказати, що для Максима Конопського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 лютого трапилася смертельна ДТП біля села Соловичі Турійського району. Зіткнулись "Опель Астра" і вантажівка "Рено Магнум”"Водій легковика загинув на місці, водій вантажівки травмувався, - пише Радар.Пасажира й водія "Опеля" рятувальникам, які прибули з Турійська і Ковеля, довелося вирізати з машини.Загинув учасник АТОіз Нововолинська. Чоловікові було 30 років.У реанімацію Ковельської лікарні потрапив його товариш, якому лише 24 роки.Стан його дуже тяжкий. Лікарі вирізали йому селезінку, підшили печінку. Уся голова травмована, кістки обличчя перебиті.У Максима рідкісна група крові 4+. Потрібні донори.Здати кров необхідно саме у ковельській лікарні. Сказати, що для Максима Конопського.

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