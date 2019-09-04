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Для постраждалого у смертельній аварії волинянина шукають донорів крові

Для постраждалого у смертельній аварії волинянина шукають донорів крові
10 лютого трапилася смертельна ДТП біля села Соловичі Турійського району. Зіткнулись "Опель Астра" і вантажівка "Рено Магнум”"

Водій легковика загинув на місці, водій вантажівки травмувався, - пише Радар.

Пасажира й водія "Опеля" рятувальникам, які прибули з Турійська і Ковеля, довелося вирізати з машини.

Загинув учасник АТО Артур Зектер із Нововолинська. Чоловікові було 30 років.

Для постраждалого у смертельній аварії волинянина шукають донорів крові


У реанімацію Ковельської лікарні потрапив його товариш Максим Конопський, якому лише 24 роки.

Для постраждалого у смертельній аварії волинянина шукають донорів крові


Стан його дуже тяжкий. Лікарі вирізали йому селезінку, підшили печінку. Уся голова травмована, кістки обличчя перебиті.

У Максима рідкісна група крові 4+. Потрібні донори.

Здати кров необхідно саме у ковельській лікарні. Сказати, що для Максима Конопського.

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Теги: донор, кров, дтп
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