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З 1 березня українці потраплять до Росії лише із закордонним паспортом

З 1 березня українці потраплять до Росії лише із закордонним паспортом
В Міністерстві внутрішніх справ України нагадують, що вже з 1 березня українці зможуть поїхати до Росії лише із закордонним паспортом.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу МВС України.

«З 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в Російську Федерацію на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта), або свідоцтва про народження», - йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнють, що українці які вже виїхали до РФ з внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження, зможуть без перешкод повернутись додому.

«Зменшиться ймовірність незаконного вивезення неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливості встановити приналежність документа конкретній дитині», - додали в міністерстві.

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Теги: росія, кордон, паспорт
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