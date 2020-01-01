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Просив милостиню і прикидався безногим: на Волині викрили шахрая

Просив милостиню і прикидався безногим: на Волині викрили шахрая
У Горохові чоловік просив милостиню, прикидаючись особою з інвалідністю.

Про це інформує газета Волинь.

Власниця одного з найбільших супермаркетів міста Ольга Краков’як звернула увагу на чоловіка, який вранці з’являвся і просив у людей милостиню, нарікаючи на безноге життя.

- Коли проходила повз нього – опускав очі, намагалася заговорити – вів себе так, ніби ковтав язик, - зауважила пані Ольга.

На гроші для чоловіка горохівчани і жителі району не скупилися. Так, за кілька годин він заробляв хитрістю більше 500 гривень. Певно, не жаліли би їх дотепер, якби жінка не провела власне розслідування. Найперше встановила, що чоловіка не привозять, як думала, а він виповзає з простінку між двома приміщеннями. Потому обійшла магазин і з тильної сторони побачила чіткі сліди від кросівок, пакет із одягом і взуттям.

Допомогти викрити пройдисвіта Ольга Краков’як попросила поліцейських. До магазину оперативно прибула група реагування патрульної поліції. Виявилося, що чоловік мав на собі три пари штанів, і кожна з них була замотана так, що справляла враження відрізаної кінцівки тим часом, як ноги були вивернуті під сідало.

Чоловік відрекомендувався жителем села Муравичів Ківерцівського району. Казав, що йому 29 років. Не приховував, що вже був раніше судимий, а після профілактичної бесіди, яку горохівські правоохоронці провели на очах у жителів міста, ошуканець чемно всім пообіцяв, що в Горохові тепер його й сліду не буде.

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Теги: шахрайство, Горохів
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