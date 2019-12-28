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У Копачівці зіткнулись Opel та Mercedes

У Копачівці зіткнулись Opel та Mercedes
У Копачівці поблизу повороту до міста Рожище сталась дорожньо-транспортна пригода.

11 лютого ввечері зіткнулись автомомбілі Opel Combo та Mercedes. Повідомлення про аварію надійшло до поліції о 20:44. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.

За словами правоохоронців, у ДТП ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Попередньо інформують, що аварія сталась, бо один з водіїв порушив правила дорожнього руху та не надав переваги в русі іншому авто.

На місці ДТП працювала поліція.

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Теги: аварія, Копачівка
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