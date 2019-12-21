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У готелі на Львівщині їжею отруїлися 14 людей

У готелі на Львівщині їжею отруїлися 14 людей
На Львівщині у готелі в селі Славське їжею отруїлися 14 людей, з яких четверо – діти.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в середу, 12 лютого.

"11 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до Сколівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 осіб (з них 4 дитини), які харчувалися в готелі «Рандеву» у с. Славське Сколівського району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомлені.


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Теги: отруєння, Львівщина, готель
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