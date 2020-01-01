Відомий хірург з Волині Валіхновський розповів про побічні ефекти та користь стресу

Відомий хірург з Волинірозповів про шкоду та користь від стресу.Про це йдеться на його сторінці у facebook.Стрес називають хворобою XXI століття. 77 % людей у всьому світі регулярно відчувають фізіологічні та психологічні симптоми, пов’язані з ним, каже лікар. А 54 % зізнаються, що стрес є основною причиною постійних конфліктів із близькими людьми.5 негативних побічних ефектів хронічного стресу на здоров’я, про які ви не знали:стрес — основна причина куріння, вживання алкоголю, надмірного харчування та малорухомого способу життя. Тобто, тих шкідливих звичок, які відіграють ключову роль у розвитку серцево-судинних захворювань, гіпертонії, цукрового діабету та ожиріння.Під впливом хронічного стресу в організмі підвищується рівень кортизолу — гормону, який ще називають «гормоном стресу». А він, у свою чергу, підвищує апетит.Окрім збільшення ваги, кортизол впливає на пам’ять. Він заважає мозку створювати та зберігати спогади.Стрес є основною причиною болю у спині та шиї."І хоча стрес пов’язаний із розвитком багатьох негативних процесів, його вплив на наш організм залежить від інтенсивності та тривалості. Адже, в першу чергу, стрес — це спеціальний механізм, який допомагає нам знаходити вихід зі складних ситуацій та пристосуватися до нових обставин", - зауважив Валіхновський.Ось випадки, коли помірний стрес може бути корисним:1. Покращує пізнавальну функціюВчені з університету в Берклі виявили, що помірний рівень стресу зміцнює міжнейронні зв’язки в мозку. Дослідження, що були проведені на щурах, яких піддавали коротким стресовим ситуаціям, показали укріплення зв’язків між нейронами та навіть формування нових нервових клітин. Такі зміни призводять до покращення пам’яті та підвищення рівня концентрації уваги.2. Підвищує імунітетСтрес покликаний захистити нас від різноманітних загроз. Одна з найважливіших функцій цього захисту — допомога в боротьбі з інфекціями. Коли людина відчуває помірний рівень стресу, в неї підвищується рівень вивільнення інтерлейкіну-1 — хімічної речовини, яка стимулює імунну систему. Тож невеликий стрес допоможе вам вилікувати застуду!Однак доведено, що хронічний стрес сприяє розвитку запальних процесів та знижує імунітет. Отже, потрібно витримати правильний баланс.3. Добре впливає на серцеБудь-який стрес збільшує навантаження на серце. Спостерігаючи за пацієнтами напередодні оперативного втручання, дослідники виявили, що люди, які відчувають помірний рівень стресу, одужують швидше, ніж ті, які відчували стрес високого і низького рівнів.4. Покращує ментальне здоров’яСтрес гартує психічне здоров'я. Так, незначні навантаження можуть бути схожими на тренування, які допомагають нам ефективніше підготуватися до боротьби зі стресовими ситуаціями великого масштабу.5. Сприяє дитячому розвиткуЖінки турбуються, що стрес, який вони відчувають під час вагітності, може завдати шкоди розвитку дитини. Хронічний стрес дійсно має певний негативний вплив, але ось повсякденний не приносить жодної шкоди і навіть може бути корисним. Дослідники університету ім. Джона Хопкінса виявили, що кращий розвиток у немовлят, що були народжені жінками, які під час вагітності перебували під впливом легкого та помірного стресу.