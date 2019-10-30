вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Житомирі народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів. ВІДЕО

У Житомирі народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів. ВІДЕО
У Житомирі народилася дівчинка вагою 5 кілограмів 260 грамів. Зріст немовляти 60 сантиметрів.

У 38-річної породіллі це вже треті пологи, але попередні діти народжувались майже вдвічі меншими, - йдеться у сюжеті ТСН.

Новонароджена дівчинка здивувала не лише її сім'ю, а й медиків. Лікарі хоч і бачили, що дитина велика, але до кінця не розуміли наскільки.

"На третьому УЗД сказали, що дитина велика. Мала б бути чотири кілограми. Ну, 4200", - каже породілля Ольга Кареліна.

Жінка народила природним шляхом. Медики кажуть, що вони завершилися нормально для мами і дитини.

Діти з такою вагою в Житомирському обласному перинатальному центрі з'являються лише кілька разів на рік, кажуть медики. Хлопчиків і дівчат серед них порівну.

"Це залежить від багатьох факторів. У першу чергу - це генетика. Якщо в родині були великі діти, то вони і будуть народжуватися великими", - пояснила завідувачка пологовим відділенням Житомирського обласного перинатального центру Марина Тищенко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, Житомир, немовля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Житомирі народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
На «Ягодині» нігерійці запропонували 40 доларів та 400 гривень хабара прикордонникам
Сьогодні, 11:11
Кухня мрії: п’ятірка найкращих індукційних поверхонь*
Сьогодні, 11:07
Ще одну лікарню на Волині просять зробити опорною
Сьогодні, 11:04
Відомий хірург з Волині Валіхновський розповів про побічні ефекти та користь стресу
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
Хірург з Волині видалив з обличчя немовляти величезну пухлину. ФОТО Хірург з Волині видалив з обличчя немовляти величезну пухлину. ФОТО
30 жовтень, 2019, 13:05
Немовля, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка, планують перевести у дитбудинок Немовля, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка, планують перевести у дитбудинок
09 жовтень, 2019, 15:16
Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт
12 вересень, 2019, 08:38
У Житомирі батьки покинули на вулиці 2-річну дитину У Житомирі батьки покинули на вулиці 2-річну дитину
08 серпень, 2019, 14:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Житомирі народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
На «Ягодині» нігерійці запропонували 40 доларів та 400 гривень хабара прикордонникам
Сьогодні, 11:11
 0
Кухня мрії: п’ятірка найкращих індукційних поверхонь*
Сьогодні, 11:07
 0
Ще одну лікарню на Волині просять зробити опорною
Сьогодні, 11:04
 0
Відомий хірург з Волині Валіхновський розповів про побічні ефекти та користь стресу
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8