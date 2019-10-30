У Житомирі народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів. ВІДЕО





У 38-річної породіллі це вже треті пологи, але попередні діти народжувались майже вдвічі меншими, - йдеться у сюжеті



Новонароджена дівчинка здивувала не лише її сім'ю, а й медиків. Лікарі хоч і бачили, що дитина велика, але до кінця не розуміли наскільки.



"На третьому УЗД сказали, що дитина велика. Мала б бути чотири кілограми. Ну, 4200", - каже породілля Ольга Кареліна.



Жінка народила природним шляхом. Медики кажуть, що вони завершилися нормально для мами і дитини.



Діти з такою вагою в Житомирському обласному перинатальному центрі з'являються лише кілька разів на рік, кажуть медики. Хлопчиків і дівчат серед них порівну.



"Це залежить від багатьох факторів. У першу чергу - це генетика. Якщо в родині були великі діти, то вони і будуть народжуватися великими", - пояснила завідувачка пологовим відділенням Житомирського обласного перинатального центру Марина Тищенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі народилася дівчинка вагою 5 кілограмів 260 грамів. Зріст немовляти 60 сантиметрів.У 38-річної породіллі це вже треті пологи, але попередні діти народжувались майже вдвічі меншими, - йдеться у сюжеті ТСН. Новонароджена дівчинка здивувала не лише її сім'ю, а й медиків. Лікарі хоч і бачили, що дитина велика, але до кінця не розуміли наскільки."На третьому УЗД сказали, що дитина велика. Мала б бути чотири кілограми. Ну, 4200", - каже породілляЖінка народила природним шляхом. Медики кажуть, що вони завершилися нормально для мами і дитини.Діти з такою вагою в Житомирському обласному перинатальному центрі з'являються лише кілька разів на рік, кажуть медики. Хлопчиків і дівчат серед них порівну."Це залежить від багатьох факторів. У першу чергу - це генетика. Якщо в родині були великі діти, то вони і будуть народжуватися великими", - пояснила завідувачка пологовим відділенням Житомирського обласного перинатального центру Марина Тищенко.

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