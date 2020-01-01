На «Ягодині» нігерійці запропонували 40 доларів та 400 гривень хабара прикордонникам





Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.



Спокусити правоохоронців в пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, хотів громадяни Нігерії. Вони запропонували 40 доларів США та 400 гривень за пропуск без відповідних документів.



За цим фактом направили повідомлення до Нацполіції України за статтею 369 Кримінального кодексу України.

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