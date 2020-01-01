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На «Ягодині» нігерійці запропонували 40 доларів та 400 гривень хабара прикордонникам

На «Ягодині» нігерійці запропонували 40 доларів та 400 гривень хабара прикордонникам
У пункті пропуску "Ягодин" прикордонникам намагалися дати хабара.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Спокусити правоохоронців в пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, хотів громадяни Нігерії. Вони запропонували 40 доларів США та 400 гривень за пропуск без відповідних документів.

За цим фактом направили повідомлення до Нацполіції України за статтею 369 Кримінального кодексу України.

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Теги: хабар, Ягодин
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