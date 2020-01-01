У Луцьку продовжили карантин





Відповідне Григорій Пустовіт.



Аби не допустити поширення захворюваності на грип та ГРВІ, вирішиои продовжити з 13 до 15 лютого призупинення освітнього процесу в усіх закладах загальної середньої та позашкільної освіти Луцької міської територіальної громади. Тож діти підуть до школи вже у понеділок, 17 лютого.



Зауважимо, як повідомляють медики, на Волині – епідемія грипу. Продовжується ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Інтенсивний показник захворюваності вищий епідемічного порогу на 38%, що відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Епідемічні пороги перевищені в усіх районах області





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У навчальних закладах Луцька продовжать карантин до початку наступного тижня.Відповідне розпорядження підписав виконувач обов'язків Луцького міського головиАби не допустити поширення захворюваності на грип та ГРВІ, вирішиои продовжити з 13 до 15 лютого призупинення освітнього процесу в усіх закладах загальної середньої та позашкільної освіти Луцької міської територіальної громади. Тож діти підуть до школи вже у понеділок, 17 лютого.Зауважимо, як повідомляють медики, на Волині –. Продовжується ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Інтенсивний показник захворюваності вищий епідемічного порогу на 38%, що відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Епідемічні пороги перевищені в усіх районах області

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