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У Луцьку продовжили карантин

У Луцьку продовжили карантин
У навчальних закладах Луцька продовжать карантин до початку наступного тижня.

Відповідне розпорядження підписав виконувач обов'язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Аби не допустити поширення захворюваності на грип та ГРВІ, вирішиои продовжити з 13 до 15 лютого призупинення освітнього процесу в усіх закладах загальної середньої та позашкільної освіти Луцької міської територіальної громади. Тож діти підуть до школи вже у понеділок, 17 лютого.

Зауважимо, як повідомляють медики, на Волині – епідемія грипу. Продовжується ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Інтенсивний показник захворюваності вищий епідемічного порогу на 38%, що відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Епідемічні пороги перевищені в усіх районах області


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Теги: Луцьк, карантин, продовження
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