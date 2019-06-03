Скільки за рік заробив ексочільник Ковельського МТМО

Олег Самчук.



Нагадаємо, головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук б



Олег Самчук має дружину Уляну, доньку Анастасію, двох синів - Олега і Романа.



У власності Самчука є три земельні ділянки (342, 124 та 2069 "квадрати") у Ковелі та селі Дубове. Також ексочільник МТМО володіє двома квартирами у Ковелі на 164,5 та 126,4 метра квадратних. Має Самчук також гараж і будівлю пилорами у Ковелі. У власності його дружини - квартира, гараж, дві земельні ділянки, магазин та об'єкт житлової нерухомості.



Цікаво, що Олег Самчук не задекларував жодного транспортного засобу. Натомість його дружина керує TOYOTA RAV4 2016 року випуску.



За рік роботи у Ковельському МТМО ексочільник медзакладу заробив 813 602 гривні, тобто в середньому майже 68 тисяч гривень на місяць. Уляна Самчук отримала у медзакладі 30 265 гривень зарплати, 34 220 гривень соціальних виплат, 24 000 гривень доходу від надання майна в оренду.



На рахунку у банку Олег Самчук тримає 41 099 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві квартири, землю, будівлю пилорами та чималу зарплату задекларував у 2019 році уже колишній головний лікар Ковельського МТМОНагадаємо, головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук б ільше не керує медичним закладом . Він очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.Олег Самчук має дружину Уляну, доньку Анастасію, двох синів - Олега і Романа.У власності Самчука є три земельні ділянки (342, 124 та 2069 "квадрати") у Ковелі та селі Дубове. Також ексочільник МТМО володіє двома квартирами у Ковелі на 164,5 та 126,4 метра квадратних. Має Самчук також гараж і будівлю пилорами у Ковелі. У власності його дружини - квартира, гараж, дві земельні ділянки, магазин та об'єкт житлової нерухомості.Цікаво, що Олег Самчук не задекларував жодного транспортного засобу. Натомість його дружина керує TOYOTA RAV4 2016 року випуску.За рік роботи у Ковельському МТМО ексочільник медзакладу заробив 813 602 гривні, тобто в середньому майже 68 тисяч гривень на місяць. Уляна Самчук отримала у медзакладі 30 265 гривень зарплати, 34 220 гривень соціальних виплат, 24 000 гривень доходу від надання майна в оренду.На рахунку у банку Олег Самчук тримає 41 099 гривень.

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