«Конкурентів ми не боялись. Ми просто шукали підхід до кожного клієнта». Найцікавіше з лекції Андрія Разумовського*

Андрій Разумовський розповів свою історію успіху під час лекції у Молодіжному центрі Волині.



Журналісти



Це історія про те, як:



… почати свій бізнес у 19 років.



…обійти потужних конкурентів, не маючи досвіду.



…відкрити свій завод, почавши з «неприбуткової» лінії.



…будувати таунхауси, коли кажуть: «Навіть не пробуй».



* * *



«У 2004 році я почав працювати на своїй першій роботі у тата. Проте я хотів займатись бізнесом – продавати будівельні матеріали. Спочатку спробував продавати щебінь, але його не купляли, і я почав продавати цемент.



Це був 2005 рік. У мене був мінімальний капітал та велике бажання. Більше нічого.



Я зареєстрував фірму. Купив 30 тонн цементу. Повісив білборд і чекав, поки мені подзвонять. Три дні ніхто не дзвонив. Я почав хвилюватись. Думав: «Мабуть, з бізнесом не вийде».



У першу чергу я подумав про співпрацю з магазинами. Тоді якраз відкрився будівельний супермаркет «Бум». Я туди приїхав, знайшов менеджера, питаю в нього: «Вам потрібен цемент?» Він каже: «Та не знаю». Кажу: «Та попробуйте». Після чого мені вдалося товар реалізувати.Замовив ще. За три дні продав. Так справа «пішла».



* * *



«Пізніше в мене з’явився бухгалтер. Я почав шукати потенційних замовників скрізь та особисто з їм пропонувати цемент. В якийсь момент мої продажі становили 1000 тонн на місяць. Я вже не міг стільки купити, скільки продати. Тоді я почав шукати більших постачальників, виходити на інші рівні. За півтора року ми обійшли всі фірми, які були зацікавлені в покупці цементу».



* * *



«Піковий продаж був у 2012 році. Перед чемпіонатом Європи з футболу будували багато доріг, стадіони та інші об’єкти інфраструктури. Ми тоді продавали до 10 тисяч тонн в місяць. Це було дуже багато. На Західній Україні це були одні з найкращих показників. Ми входили у ТОП-20 компаній України, які продавали найбільше цементу».



* * *

«Конкурентів ми не боялись. Ми просто шукали підхід до кожного клієнта».



* * *



«Я зробив сайт. На той момент це була проривна технологія, яка допомогла заробити кошти.



Одного дня нам телефонують і питають, чи продаємо цемент. Скидають заявку на 20 тисяч тонн. Питають: «Можете?» Кажу: «Можемо». Уклали контракт. Повезли цемент по всій країні. Житомир, Тернопіль, Хмельницький…



Замовником був Олег Бахматюк (український підприємець та політик, власник агрохолдингу UkrLandFarming, який належить до лідерів аграрного ринку України» - Авт.). Де ми, а де – Бахматюк.



Тоді були набагато більші компанії, але він замовив цемент саме в нас.



Його менеджер не мав довідників з переліком фірм. Володів тільки Google і ми були єдиною компанією, яка була на той час в інтернеті. Всі мої конкуренти були віком 50+».



* * *



«У Луцьку з’явився магазин «Нова лінія». Всі роздрібні продажі цементу почали йти через цю мережу. Тому у нас був лише один шлях: або почати з ними працювати, або з часом збанкротувати. Так почалася операція «Нова лінія». Ми дзвонили на гарячу лінію гіпермаркетів, ходили до менеджерів, до керівника… І в результаті через 3-4 місяці почали співпрацювати з мережею у Луцьку і продавати їй по 1000 тонн цементу в місяць.



У «Новій лінії» давали передоплату і це давало змогу ще й накопичувати кошти.



Не треба боятись великих компаній. Там працюють такі самі люди. Вони теж хочуть досягнути якоїсь мети. Завжди треба пробувати».



* * *

«Мені хотілось щось виготовляти. У тата була стара лінія, де можна було виготовляти бруківку. Він її не використовував, бо, на його думку, це було невигідно.



Я взяв в оренду це обладнання і почав займатись бруківкою.



У 2008 році переїхав з їхнього приміщення. Взяв в оренду власні склад, офіс. Поставив лінію, яка виготовляла в день 100 квадратів бруківки. Вона була майже ручна. Люди працювали з лопатами і відрами. Через 3-4 місяці поставив другу лінію – автоматичну.



* * *



«На заводі «Nestle» у Смолигові ми заклали найбільшу площу бруківкою – 11 тисяч м². Це був неймовірний об’єм. Я не розумів, як це реалізувати, але уклав угоду. Все вдалося. Це один з об’єктів, яким ми гордимося найбільше».



* * *

«У 2008 році була криза. Це була перевірка на міцність. Нам було дуже важко, але ми з усім справились.



Коли є ризик чи труднощі – ти ростеш. Коли в тебе все добре, вирости важко».



* * *



«Пізніше у мене з’явилась нова ідея. Мені було сумно і я вирішив щось будувати. Я хотів виготовляти все для будівництва сам: фундамент, стіни, фасади, бруківку…»



* * *



«Як виникла ідея ЖК «Струмочок»? Була потреба збудувати будинок собі. Поїхав у Боголюби, Зміїнець, Струмівку… Я не знайшов жодної земельної ділянки, яка мене задовільнила б. Або дороги не було, або світла, або води, або сусідів. Я зрозумів, що ідеальної ділянки не існує і потрібно робити все самому.



Мені здалося, що в людини, яка хоче купити житло за містом, для цього є 50 тисяч доларів. 100 чи 80 тисяч – завелика сума, є 50. Я порахував, що будинок має бути близько 120 квадратів. Якщо зблокувати кілька будинків – виходить таунхаус. Я подумав, як хотів би облаштувати житло. Перші таунхауси підбирав під себе».



* * *



«Я розповів про ідею будувати таунхауси своєму татові. Він сказав: «Навіть не пробуй! Будеш там сам жити». Мене це переслідувало (сміється).



Першу 12 таунхаусів ми почали будувати у 2013 році. Їх ніхто не купував. Люди не знали, що це за житло. Я дуже хвилювався. Думав: «Дійсно сам жити буду».



В останній день квітня ми продали всі 12 таунхаусів і ще два не вистачило.



Земля ще була, тож я вирішив збудувати ще 18 таунхаусів. Тоді в мене з’явився менеджер з продажу, бо я замучився сам їздити показувати будинки. За 3 місяці ми все продали».



* * *



«Товариш сказав, що в Ковелі є ділянка, але нема кому будувати. Я сказав: «Ні, я не буду!» Я «втікав» спочатку з Ковеля. Але потім погодився і так почалося будівництво «Паркового кварталу».



* * *



«У 2016 році з’явились житлові комплекси «Юпітер» та «Супернова». Будуючи їх, я також думав про те, яку квартиру хотів би собі.



Перед цим я продав свій будинок і зняв в оренду житло. Це був жах.



Двічі мені намагались залізти в квартиру. Я не мав де поставити авто. У під’їзді та дворі був бардак. Я не міг спати, бо о 6 ранку вже гальмував тролейбус. Приїжджаєш ввечері – якісь люди в під’їзді стоять... Цей будинок здавався елітним, але я не міг там жити. Я не міг уявити, як я мав би там жити зі своєю дитиною. Я витримав три місяці і переїхав в інше місце.



Я хотів, щоб було місце для паркування, щоб територія мого будинку була загороджена, стояв шлагбаум, був відеонагляд. Те, що пропонували мої теперішні колеги, мені не подобалось.



* * *



«Кілька років тому ми почали шукати маркетолога. Для Луцька це було щось дивне і ми не могли нікого знайти. Знайшли спеціаліста, який був викладачем Києво-Могилянської академії. Його послуги коштували неймовірні на той момент гроші. Він показав механізм, як все має відбуватись у компанії.



Ми спочатку його не слухали (сміється). Потім я сказав: «Та ми ж платимо йому гроші! Давайте спробуємо робити, що він каже».



Так ми почали розвиватись. Розробили фірмовий стиль. Встановили CRM-систему, працювали над відділом продажів…»



* * *



«На той момент я думав, що впізнаваність «Інвестора» колосальна. Думав, що нас всі знають і що ми найкраще продаємо. Зробили аналіз. Виявилось, що ніхто про нас не чув (сміється)».



* * *



«Зараз кожен наш будинок – кращий, ніж попередній. У нових проектах ми втілюємо побажання наших клієнтів».



* * *



«Всі наші будинки збудовані з таких же матеріалів, що й у конкурентів. Але в нас інша концепція, інше бачення, смаки та життєвий досвід».



* * *



«Зараз швидко змінюються технології. Потрібно постійно вчитись. Будь-яку нову ідею перехоплюють протягом двох років і треба шукати нові ідеї».



* * *



«5 порад для молоді:



1. Якби мені зараз було 19 років, я пішов би працювати на максимально велике підприємство, щоб отримати досвід.



2. Для того, щоб знати, чи вийде, варто спробувати.



3. Щоб займатись бізнесом, треба бути наполегливим і стукати в усі двері. У деякі треба стукати 3, в деякі 5, а деякі – 10 разів. Хтось може про вас і забути. Нічого страшного. Про себе треба нагадувати.



4. Користуйтесь існуючим досвідом.



5. Наполегливість перемагає, хоча буває дуже складно».



* * *



«Бізнесу не вистачає амбітних людей, які хочуть працювати і які вірять в себе. Якби я не вірив в себе, я б не пішов у бізнес. Мені було б комфортніше працювати в тата на роботі.



Я мав би якийсь Daewoo Lanos, зарплату і якось жив би. Але я цього не зробив. Мені було цікаво розвиватись, я в цьому процесі перебуваю і сьогодні».



Записала Наталя ХВЕСИК



Фото: Ірина КАБАНОВА





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засновник і генеральний директор Будівельної компанії «Інвестор»розповів свою історію успіху під час лекції у Молодіжному центрі Волині.Журналісти "Першого" зібрали найцікавіше з розповіді.Це історія про те, як:… почати свій бізнес у 19 років.…обійти потужних конкурентів, не маючи досвіду.…відкрити свій завод, почавши з «неприбуткової» лінії.…будувати таунхауси, коли кажуть: «Навіть не пробуй».* * *«У 2004 році я почав працювати на своїй першій роботі у тата. Проте я хотів займатись бізнесом – продавати будівельні матеріали. Спочатку спробував продавати щебінь, але його не купляли, і я почав продавати цемент.Це був 2005 рік. У мене був мінімальний капітал та велике бажання. Більше нічого.Я зареєстрував фірму. Купив 30 тонн цементу. Повісив білборд і чекав, поки мені подзвонять. Три дні ніхто не дзвонив. Я почав хвилюватись. Думав: «Мабуть, з бізнесом не вийде».У першу чергу я подумав про співпрацю з магазинами. Тоді якраз відкрився будівельний супермаркет «Бум». Я туди приїхав, знайшов менеджера, питаю в нього: «Вам потрібен цемент?» Він каже: «Та не знаю». Кажу: «Та попробуйте». Після чого мені вдалося товар реалізувати.Замовив ще. За три дні продав. Так справа «пішла».* * *«Пізніше в мене з’явився бухгалтер. Я почав шукати потенційних замовників скрізь та особисто з їм пропонувати цемент. В якийсь момент мої продажі становили 1000 тонн на місяць. Я вже не міг стільки купити, скільки продати. Тоді я почав шукати більших постачальників, виходити на інші рівні. За півтора року ми обійшли всі фірми, які були зацікавлені в покупці цементу».* * *«Піковий продаж був у 2012 році. Перед чемпіонатом Європи з футболу будували багато доріг, стадіони та інші об’єкти інфраструктури. Ми тоді продавали до 10 тисяч тонн в місяць. Це було дуже багато. На Західній Україні це були одні з найкращих показників. Ми входили у ТОП-20 компаній України, які продавали найбільше цементу».* * *«Конкурентів ми не боялись. Ми просто шукали підхід до кожного клієнта».* * *«Я зробив сайт. На той момент це була проривна технологія, яка допомогла заробити кошти.Одного дня нам телефонують і питають, чи продаємо цемент. Скидають заявку на 20 тисяч тонн. Питають: «Можете?» Кажу: «Можемо». Уклали контракт. Повезли цемент по всій країні. Житомир, Тернопіль, Хмельницький…Замовником був Олег Бахматюк (український підприємець та політик, власник агрохолдингу UkrLandFarming, який належить до лідерів аграрного ринку України» - Авт.). Де ми, а де – Бахматюк.Тоді були набагато більші компанії, але він замовив цемент саме в нас.Його менеджер не мав довідників з переліком фірм. Володів тільки Google і ми були єдиною компанією, яка була на той час в інтернеті. Всі мої конкуренти були віком 50+».* * *«У Луцьку з’явився магазин «Нова лінія». Всі роздрібні продажі цементу почали йти через цю мережу. Тому у нас був лише один шлях: або почати з ними працювати, або з часом збанкротувати. Так почалася операція «Нова лінія». Ми дзвонили на гарячу лінію гіпермаркетів, ходили до менеджерів, до керівника… І в результаті через 3-4 місяці почали співпрацювати з мережею у Луцьку і продавати їй по 1000 тонн цементу в місяць.У «Новій лінії» давали передоплату і це давало змогу ще й накопичувати кошти.Не треба боятись великих компаній. Там працюють такі самі люди. Вони теж хочуть досягнути якоїсь мети. Завжди треба пробувати».* * *«Мені хотілось щось виготовляти. У тата була стара лінія, де можна було виготовляти бруківку. Він її не використовував, бо, на його думку, це було невигідно.Я взяв в оренду це обладнання і почав займатись бруківкою.У 2008 році переїхав з їхнього приміщення. Взяв в оренду власні склад, офіс. Поставив лінію, яка виготовляла в день 100 квадратів бруківки. Вона була майже ручна. Люди працювали з лопатами і відрами. Через 3-4 місяці поставив другу лінію – автоматичну.* * *«На заводі «Nestle» у Смолигові ми заклали найбільшу площу бруківкою – 11 тисяч м². Це був неймовірний об’єм. Я не розумів, як це реалізувати, але уклав угоду. Все вдалося. Це один з об’єктів, яким ми гордимося найбільше».* * *«У 2008 році була криза. Це була перевірка на міцність. Нам було дуже важко, але ми з усім справились.Коли є ризик чи труднощі – ти ростеш. Коли в тебе все добре, вирости важко».* * *«Пізніше у мене з’явилась нова ідея. Мені було сумно і я вирішив щось будувати. Я хотів виготовляти все для будівництва сам: фундамент, стіни, фасади, бруківку…»* * *«Як виникла ідея ЖК «Струмочок»? Була потреба збудувати будинок собі. Поїхав у Боголюби, Зміїнець, Струмівку… Я не знайшов жодної земельної ділянки, яка мене задовільнила б. Або дороги не було, або світла, або води, або сусідів. Я зрозумів, що ідеальної ділянки не існує і потрібно робити все самому.Мені здалося, що в людини, яка хоче купити житло за містом, для цього є 50 тисяч доларів. 100 чи 80 тисяч – завелика сума, є 50. Я порахував, що будинок має бути близько 120 квадратів. Якщо зблокувати кілька будинків – виходить таунхаус. Я подумав, як хотів би облаштувати житло. Перші таунхауси підбирав під себе».* * *«Я розповів про ідею будувати таунхауси своєму татові. Він сказав: «Навіть не пробуй! Будеш там сам жити». Мене це переслідувало (сміється).Першу 12 таунхаусів ми почали будувати у 2013 році. Їх ніхто не купував. Люди не знали, що це за житло. Я дуже хвилювався. Думав: «Дійсно сам жити буду».В останній день квітня ми продали всі 12 таунхаусів і ще два не вистачило.Земля ще була, тож я вирішив збудувати ще 18 таунхаусів. Тоді в мене з’явився менеджер з продажу, бо я замучився сам їздити показувати будинки. За 3 місяці ми все продали».* * *«Товариш сказав, що в Ковелі є ділянка, але нема кому будувати. Я сказав: «Ні, я не буду!» Я «втікав» спочатку з Ковеля. Але потім погодився і так почалося будівництво «Паркового кварталу».* * *«У 2016 році з’явились житлові комплекси «Юпітер» та «Супернова». Будуючи їх, я також думав про те, яку квартиру хотів би собі.Перед цим я продав свій будинок і зняв в оренду житло. Це був жах.Двічі мені намагались залізти в квартиру. Я не мав де поставити авто. У під’їзді та дворі був бардак. Я не міг спати, бо о 6 ранку вже гальмував тролейбус. Приїжджаєш ввечері – якісь люди в під’їзді стоять... Цей будинок здавався елітним, але я не міг там жити. Я не міг уявити, як я мав би там жити зі своєю дитиною. Я витримав три місяці і переїхав в інше місце.Я хотів, щоб було місце для паркування, щоб територія мого будинку була загороджена, стояв шлагбаум, був відеонагляд. Те, що пропонували мої теперішні колеги, мені не подобалось.* * *«Кілька років тому ми почали шукати маркетолога. Для Луцька це було щось дивне і ми не могли нікого знайти. Знайшли спеціаліста, який був викладачем Києво-Могилянської академії. Його послуги коштували неймовірні на той момент гроші. Він показав механізм, як все має відбуватись у компанії.Ми спочатку його не слухали (сміється). Потім я сказав: «Та ми ж платимо йому гроші! Давайте спробуємо робити, що він каже».Так ми почали розвиватись. Розробили фірмовий стиль. Встановили CRM-систему, працювали над відділом продажів…»* * *«На той момент я думав, що впізнаваність «Інвестора» колосальна. Думав, що нас всі знають і що ми найкраще продаємо. Зробили аналіз. Виявилось, що ніхто про нас не чув (сміється)».* * *«Зараз кожен наш будинок – кращий, ніж попередній. У нових проектах ми втілюємо побажання наших клієнтів».* * *«Всі наші будинки збудовані з таких же матеріалів, що й у конкурентів. Але в нас інша концепція, інше бачення, смаки та життєвий досвід».* * *«Зараз швидко змінюються технології. Потрібно постійно вчитись. Будь-яку нову ідею перехоплюють протягом двох років і треба шукати нові ідеї».* * *1. Якби мені зараз було 19 років, я пішов би працювати на максимально велике підприємство, щоб отримати досвід.2. Для того, щоб знати, чи вийде, варто спробувати.3. Щоб займатись бізнесом, треба бути наполегливим і стукати в усі двері. У деякі треба стукати 3, в деякі 5, а деякі – 10 разів. Хтось може про вас і забути. Нічого страшного. Про себе треба нагадувати.4. Користуйтесь існуючим досвідом.5. Наполегливість перемагає, хоча буває дуже складно».* * *«Бізнесу не вистачає амбітних людей, які хочуть працювати і які вірять в себе. Якби я не вірив в себе, я б не пішов у бізнес. Мені було б комфортніше працювати в тата на роботі.Я мав би якийсь Daewoo Lanos, зарплату і якось жив би. Але я цього не зробив. Мені було цікаво розвиватись, я в цьому процесі перебуваю і сьогодні».ЗаписалаФото:

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