На Волині у дику природу випустили 9 оленів. ВІДЕО





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"Тварини почуваються чудово. Ми часто натрапляємо на них у лісі. Спостерігаємо. Олені приходять до годівничок. Вони досить гарно і швидко прижилися на волі. Тим більше, особливих проблем із пошуком їжі цієї зими немає. Тож є всі умови для їх комфортного проживання", – зазначає лісничий Воротнівського лісництва Юрій Курчик.



Директор державного підприємства ДП «МГ «Звірівське» Сергій Тишковець розповідає, що олені є своєрідною фішкою підприємства. Хто буває у місцевих лісах (Ківерцівський район), можуть спостерігати картину, як цілі оленячі стада подорожують лісами або перебігають через дорогу. Загалом у ДП «ЛМГ «Звірівське», за даними минулорічного зимового обліку, налічується до півтисячі оленів плямистих, ще до 30 – благородних. Крім того, там мешкають сотні косуль, також кабани, лисиці, зайці.



"Тварини, яких ми утримували у вольєрі на території Воротнівського лісництва, вирощувалися з метою, так би мовити, рекреаційною. Ці ліси віднедавна відіграють важливе туристичне значення в нашій області. Безперечно, зустріч із такими благородними тваринами додасть емоцій лісовій прогулянці", – зазначає Сергій Тишковець.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев’ять оленів, які мешкали у вольєрі, що на території Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», лісівники випустили у вільний простір. Ще 6 тварин лишилися жити у вольєрі.Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ "Тварини почуваються чудово. Ми часто натрапляємо на них у лісі. Спостерігаємо. Олені приходять до годівничок. Вони досить гарно і швидко прижилися на волі. Тим більше, особливих проблем із пошуком їжі цієї зими немає. Тож є всі умови для їх комфортного проживання", – зазначає лісничий Воротнівського лісництваДиректор державного підприємства ДП «МГ «Звірівське»розповідає, що олені є своєрідною фішкою підприємства. Хто буває у місцевих лісах (Ківерцівський район), можуть спостерігати картину, як цілі оленячі стада подорожують лісами або перебігають через дорогу. Загалом у ДП «ЛМГ «Звірівське», за даними минулорічного зимового обліку, налічується до півтисячі оленів плямистих, ще до 30 – благородних. Крім того, там мешкають сотні косуль, також кабани, лисиці, зайці."Тварини, яких ми утримували у вольєрі на території Воротнівського лісництва, вирощувалися з метою, так би мовити, рекреаційною. Ці ліси віднедавна відіграють важливе туристичне значення в нашій області. Безперечно, зустріч із такими благородними тваринами додасть емоцій лісовій прогулянці", – зазначає Сергій Тишковець.

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