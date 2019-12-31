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На Волині у дику природу випустили 9 оленів. ВІДЕО

На Волині у дику природу випустили 9 оленів. ВІДЕО
Дев’ять оленів, які мешкали у вольєрі, що на території Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», лісівники випустили у вільний простір. Ще 6 тварин лишилися жити у вольєрі.

Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

"Тварини почуваються чудово. Ми часто натрапляємо на них у лісі. Спостерігаємо. Олені приходять до годівничок. Вони досить гарно і швидко прижилися на волі. Тим більше, особливих проблем із пошуком їжі цієї зими немає. Тож є всі умови для їх комфортного проживання", – зазначає лісничий Воротнівського лісництва Юрій Курчик.

Директор державного підприємства ДП «МГ «Звірівське» Сергій Тишковець розповідає, що олені є своєрідною фішкою підприємства. Хто буває у місцевих лісах (Ківерцівський район), можуть спостерігати картину, як цілі оленячі стада подорожують лісами або перебігають через дорогу. Загалом у ДП «ЛМГ «Звірівське», за даними минулорічного зимового обліку, налічується до півтисячі оленів плямистих, ще до 30 – благородних. Крім того, там мешкають сотні косуль, також кабани, лисиці, зайці.

"Тварини, яких ми утримували у вольєрі на території Воротнівського лісництва, вирощувалися з метою, так би мовити, рекреаційною. Ці ліси віднедавна відіграють важливе туристичне значення в нашій області. Безперечно, зустріч із такими благородними тваринами додасть емоцій лісовій прогулянці", – зазначає Сергій Тишковець.

Головне фото - ілюстративне




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Теги: лісівники, олені, вольєри, Волинь
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