На Волині автівка з’їхала у кювет та врізалась в дерево: водій загинув на місці

На трасі неподалік села Колодяжне Ковельського району Peugeot Boxer з’їхав у кювет та врізався в придорожнє дерево. Від отриманих травм водій авто помер на місці події.Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 лютого по 12 годині, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом авто перебував 67-річний житель Ковеля. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням з’їхав у кювет та врізався у придорожнє дерево. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події. Пасажир легковика, 61-річний житель Ковеля, не госпіталізувався.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.