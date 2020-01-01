На Волині автівка з’їхала у кювет та врізалась в дерево: водій загинув на місці
Сьогодні, 12:02
На трасі неподалік села Колодяжне Ковельського району Peugeot Boxer з’їхав у кювет та врізався в придорожнє дерево. Від отриманих травм водій авто помер на місці події.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 лютого по 12 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом авто перебував 67-річний житель Ковеля. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням з’їхав у кювет та врізався у придорожнє дерево. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події. Пасажир легковика, 61-річний житель Ковеля, не госпіталізувався.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 лютого по 12 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом авто перебував 67-річний житель Ковеля. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням з’їхав у кювет та врізався у придорожнє дерево. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події. Пасажир легковика, 61-річний житель Ковеля, не госпіталізувався.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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