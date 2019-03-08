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У Турійському району сталась аварія, у якій сильно постраждала 41-річна жінка

У Турійському району сталась аварія, у якій сильно постраждала 41-річна жінка
На автодорозі, неподалік села Соловичі Турійського району зіткнулися автомобілі Volkswagen LT під керуванням 43-річного жителя Ковеля та Iveco, за кермом якого перебував 30-річний житель Ратнівського району.

Автопригода сталась 11 лютого по 14 годині, - пише ГУНП у Волинській області.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримала 41-річна пасажирка Volkswagen. Її госпіталізували у реанімацію Ковельського територіально медичного об’єднання.

За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.






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Теги: аварія, Соловичі, жінка, реанімація
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