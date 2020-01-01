Цьогоріч на дороги Волині планують витрати більше п'яти мільйонів





Про це повідомляє пресслужба



Так, 9 млн. грн. спрямують на реконструкцію автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км 447+638 – км 451+000 та проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років.



На капітальний ремонт волинських шляхів у т. ч. проєктно-вишукувальні роботи у 2020 році виділили 5,5 млн. грн.



У 2020-му продовжать розпочаті торік ремонтні роботи на об’єкті км 117+000 – км 125+000 автошляху М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці від с. Козин до с.Переспа.



На автодорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква поточний середній ремонт буде проводитись на окремих ділянках об’єкта км 42 + 000 – км 89 + 514, а також на під’їзді (км 0+000 – км 1+250) та об’їзді (км 0+000 – 3+800) міста Володимир-Волинський.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч планують відремонтувати більше 4000 км волинських доріг державного значення.Про це повідомляє пресслужба Служба автомобільних доріг у Волинській області. Так, 9 млн. грн. спрямують на реконструкцію автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км 447+638 – км 451+000 та проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років.На капітальний ремонт волинських шляхів у т. ч. проєктно-вишукувальні роботи у 2020 році виділили 5,5 млн. грн.У 2020-му продовжать розпочаті торік ремонтні роботи на об’єкті км 117+000 – км 125+000 автошляху М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці від с. Козин до с.Переспа.На автодорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква поточний середній ремонт буде проводитись на окремих ділянках об’єкта км 42 + 000 – км 89 + 514, а також на під’їзді (км 0+000 – км 1+250) та об’їзді (км 0+000 – 3+800) міста Володимир-Волинський.

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