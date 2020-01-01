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Цьогоріч на дороги Волині планують витрати більше п'яти мільйонів

Цьогоріч на дороги Волині планують витрати більше п'яти мільйонів
Цьогоріч планують відремонтувати більше 4000 км волинських доріг державного значення.

Про це повідомляє пресслужба Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Так, 9 млн. грн. спрямують на реконструкцію автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км 447+638 – км 451+000 та проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років.

На капітальний ремонт волинських шляхів у т. ч. проєктно-вишукувальні роботи у 2020 році виділили 5,5 млн. грн.

У 2020-му продовжать розпочаті торік ремонтні роботи на об’єкті км 117+000 – км 125+000 автошляху М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці від с. Козин до с.Переспа.

На автодорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква поточний середній ремонт буде проводитись на окремих ділянках об’єкта км 42 + 000 – км 89 + 514, а також на під’їзді (км 0+000 – км 1+250) та об’їзді (км 0+000 – 3+800) міста Володимир-Волинський.




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Теги: волинські дороги, Волинь
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Коментарі 1
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