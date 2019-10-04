Вечері у «Брамі»: вигідно та смачно*





Щодня з 19-ї до 21-ї години у «Брамі» можна повечеряти, обравши їжу на лінії роздачі, всього за 12 гривень 59 копійок за 100г.



До 19:00 вартість 100 г усіх страв на лінії роздачі складає 17 гривень 99 копійок.



«Це вигідно і, як завжди, смачно», - зазначають у ресторані.



Нагадують, що







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ресторації «Брама у світ смаків» до кінця лютого діє вигідна пропозиція на вечері.Щодня з 19-ї до 21-ї години у «Брамі» можна повечеряти, обравши їжу на лінії роздачі, всього за 12 гривень 59 копійок за 100г.До 19:00 вартість 100 г усіх страв на лінії роздачі складає 17 гривень 99 копійок.«Це вигідно і, як завжди, смачно», - зазначають у ресторані.Нагадують, що у «Брамі» також діє акція на млинці: щодня, крім вихідних, замовляйте млинці з куркою, капустою або грибами за акційною ціною – 59 гривень за 300 грамів страви. До млинців додається вершковий соус. За умовами акційної пропозиції – чашка чаю у подарунок.

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