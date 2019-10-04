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Вечері у «Брамі»: вигідно та смачно*

Вечері у «Брамі»: вигідно та смачно*
В ресторації «Брама у світ смаків» до кінця лютого діє вигідна пропозиція на вечері.

Щодня з 19-ї до 21-ї години у «Брамі» можна повечеряти, обравши їжу на лінії роздачі, всього за 12 гривень 59 копійок за 100г.

До 19:00 вартість 100 г усіх страв на лінії роздачі складає 17 гривень 99 копійок.

«Це вигідно і, як завжди, смачно», - зазначають у ресторані.

Нагадують, що у «Брамі» також діє акція на млинці: щодня, крім вихідних, замовляйте млинці з куркою, капустою або грибами за акційною ціною – 59 гривень за 300 грамів страви. До млинців додається вершковий соус. За умовами акційної пропозиції – чашка чаю у подарунок.

Вечері у «Брамі»: вигідно та смачно*


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Теги: «Брама», Луцьк, вигідна пропозиція
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