У Володимирі горіла овочебаза





Як повідомили



Пожежу одразу ліквідували два пожежні авто.



Під час загоряння ніхто не постраждав.



Фото і відео Сергія Радкевича.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Устилузькій сталася пожежа.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ДСНС у Волинській області, 12 лютого загорівся металевий піднавіс на території, за попередньою інформацією, овочебази.Пожежу одразу ліквідували два пожежні авто.Під час загоряння ніхто не постраждав.Фото і відео Сергія Радкевича.

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