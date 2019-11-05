У Володимирі горіла овочебаза
Сьогодні, 12:47
У Володимирі-Волинському на вулиці Устилузькій сталася пожежа.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ДСНС у Волинській області, 12 лютого загорівся металевий піднавіс на території, за попередньою інформацією, овочебази.
Пожежу одразу ліквідували два пожежні авто.
Під час загоряння ніхто не постраждав.
Фото і відео Сергія Радкевича.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ДСНС у Волинській області, 12 лютого загорівся металевий піднавіс на території, за попередньою інформацією, овочебази.
Пожежу одразу ліквідували два пожежні авто.
Під час загоряння ніхто не постраждав.
Фото і відео Сергія Радкевича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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