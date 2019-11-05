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У Володимирі горіла овочебаза

У Володимирі горіла овочебаза
У Володимирі-Волинському на вулиці Устилузькій сталася пожежа.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ДСНС у Волинській області, 12 лютого загорівся металевий піднавіс на території, за попередньою інформацією, овочебази.

Пожежу одразу ліквідували два пожежні авто.

Під час загоряння ніхто не постраждав.

Фото і відео Сергія Радкевича.


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Теги: пожежа, Володимир-Волинський
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