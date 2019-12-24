Волиньрада прийняла бюджет області на 2020 рік

Депутати Волиньради прийняли обласний бюджет на 2020 рік.Щодо питання бюджету проголосували сьогодні, 12 лютого, під час сесії обласної ради.Нагадаємо, на грудневій сесії вирішили повернути проєкт бюджету на доопрацювання. Тож над ним продовжувала працювати бюджетна комісія.Зрештою, на 2020 рік передбачили доходи обласного бюджету у сумі 2 724 018 994 гривні, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 1 791 720 500 гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 932 298 494 гривні.Видатки обласного бюджету ж становитимуть 2 719 489 794 гривні, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1 727 563 800 грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 991 925 994 грн.Повернення кредитів до обласного бюджету передбачають у сумі 2 628 000 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 2 628 000 грн. Надання кредитів з обласного бюджету у сумі прорахували у сумі 7 157 200 грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 4 525 000 грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2 632 200 грн;Резервний фонд на 2020 рік передбачили в сумі 16 мільйонів гривень, що становить 0,93 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету.