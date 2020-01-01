На трасі Володимир-Волинський – Луцьк легковик злетів у кювет
Сьогодні, 14:34
Поблизу села Губин Локачинського району на трасі Володимир-Волинський - Луцьк водій легкового автомобіля «Opel Vivaro» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.
Повідомлення на диспетчерський пункт служби порятунку надійшло 12 лютого о 01:35, – повідомляють надзвичайники.
За викликом на місце події прибули працівники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі Управління ДСНС України в області, які за допомогою пожежного автомобіля АЦ-40 (131) та тросу звели автомобіль на колеса та відбуксирували на проїжджу частину.
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Повідомлення на диспетчерський пункт служби порятунку надійшло 12 лютого о 01:35, – повідомляють надзвичайники.
За викликом на місце події прибули працівники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі Управління ДСНС України в області, які за допомогою пожежного автомобіля АЦ-40 (131) та тросу звели автомобіль на колеса та відбуксирували на проїжджу частину.
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