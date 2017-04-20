На Любешівщині спіймали чоловіка, який поцупив зрізані колоди дерев з території лісництва
Сьогодні, 13:20
У Любешівському районі поліція розкрила крадіжку лісу. Зловмисник викрав із території Великоглушанського лісництва 10 зрізаних колод деревини.
Крадіжку деревини виявили співробітники лісництва. Дільничні офіцери поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний житель Любешівського району. Викрадені колоди вилучили, – повідомляють на сайті поліції Волині.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що наприкінці січня співробітники Ківерцівського відділу поліції у співпраці із лісівниками викрили та задокументували факт незаконного перевезення та зберігання жителем селища Цумань по 30 дубових колод.
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Крадіжку деревини виявили співробітники лісництва. Дільничні офіцери поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний житель Любешівського району. Викрадені колоди вилучили, – повідомляють на сайті поліції Волині.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що наприкінці січня співробітники Ківерцівського відділу поліції у співпраці із лісівниками викрили та задокументували факт незаконного перевезення та зберігання жителем селища Цумань по 30 дубових колод.
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