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На Любешівщині спіймали чоловіка, який поцупив зрізані колоди дерев з території лісництва

На Любешівщині спіймали чоловіка, який поцупив зрізані колоди дерев з території лісництва
У Любешівському районі поліція розкрила крадіжку лісу. Зловмисник викрав із території Великоглушанського лісництва 10 зрізаних колод деревини.

Крадіжку деревини виявили співробітники лісництва. Дільничні офіцери поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний житель Любешівського району. Викрадені колоди вилучили, – повідомляють на сайті поліції Волині.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що наприкінці січня співробітники Ківерцівського відділу поліції у співпраці із лісівниками викрили та задокументували факт незаконного перевезення та зберігання жителем селища Цумань по 30 дубових колод.


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Теги: Любешів, ліс, крадіжка, лісництво
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