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Україна підписала безвіз з острівною державою

Україна підписала безвіз з острівною державою
Кабмін затвердив у середу, 12 лютого, угоду між Україною та Республікою Маршаллові Острови про скасування віз.

Про це написав у Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

"Уряд затвердив угоду між урядами України та Республіки Маршаллові Острови про скасування віз. Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів", - написав Гончарук.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Україна і Маршаллові Острови підписали угоду про спрощення візового режиму.


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Теги: безвіз, Україна, Маршаллові острови
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