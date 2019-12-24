Україна підписала безвіз з острівною державою





Про це написав у Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає



"Уряд затвердив угоду між урядами України та Республіки Маршаллові Острови про скасування віз. Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів", - написав Гончарук.



Нагадаємо, у листопаді 2019 року Україна і Маршаллові Острови підписали угоду про спрощення візового режиму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін затвердив у середу, 12 лютого, угоду між Україною та Республікою Маршаллові Острови про скасування віз.Про це написав у Telegram Прем’єр-міністр України, передає УНН. "Уряд затвердив угоду між урядами України та Республіки Маршаллові Острови про скасування віз. Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів", - написав Гончарук.Нагадаємо, у листопаді 2019 року Україна і Маршаллові Острови підписали угоду про спрощення візового режиму.

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