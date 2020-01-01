У Луцьку ювілярам-старожилам дадуть по 500 гривень
Сьогодні, 20:19
У Луцьку Єві Безвербній та Ніні Цимбалюк виділять одноразову грошову допомогу.
Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.
Як зазначено в документі, у зв’язку з відзначенням 90-літнього ювілею Єві Давидівні Безвербної та 80-ї річниці від дня народження Ніни Цимбалюк їм виділять грошову допомогу з бюджету Луцька.
Жінкам дадуть по 500 гривень через поштові відділення зв’язку.
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Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.
Як зазначено в документі, у зв’язку з відзначенням 90-літнього ювілею Єві Давидівні Безвербної та 80-ї річниці від дня народження Ніни Цимбалюк їм виділять грошову допомогу з бюджету Луцька.
Жінкам дадуть по 500 гривень через поштові відділення зв’язку.
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