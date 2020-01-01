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У Луцьку ювілярам-старожилам дадуть по 500 гривень

У Луцьку ювілярам-старожилам дадуть по 500 гривень
У Луцьку Єві Безвербній та Ніні Цимбалюк виділять одноразову грошову допомогу.

Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.

Як зазначено в документі, у зв’язку з відзначенням 90-літнього ювілею Єві Давидівні Безвербної та 80-ї річниці від дня народження Ніни Цимбалюк їм виділять грошову допомогу з бюджету Луцька.

Жінкам дадуть по 500 гривень через поштові відділення зв’язку.

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Теги: ювіляри
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