У Луцьку ювілярам-старожилам дадуть по 500 гривень

Єві Безвербній та Ніні Цимбалюк виділять одноразову грошову допомогу.



Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.



Як зазначено в документі, у зв’язку з відзначенням 90-літнього ювілею Єві Давидівні Безвербної та 80-ї річниці від дня народження Ніни Цимбалюк їм виділять грошову допомогу з бюджету Луцька.



Жінкам дадуть по 500 гривень через поштові відділення зв’язку.

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