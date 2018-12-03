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Призначили очільницю Волинського обласного госпіталю ветеранів війни

Призначили очільницю Волинського обласного госпіталю ветеранів війни
Волиньрада призначила директора комунального підприємства «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни».

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 12 лютого, під час сесії.

Очільницею госпіталю призначили Тетяну Масікову. Раніше вона була тимчасовим виконувачем обов’язків керівника цього закладу й перемогла у конкурсі на заміщення посади.

Голова Волиньради Ірина Вахович заважила, що обласний госпіталь ветеранів війни на Волині працює найкраще серед усіх аналогічних закладів в Україні. Тож Тетяні Масіковій побажали продовжувати тримати високу планку.

За таке призначення депутати проголосували одноголосно.

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Теги: госпіталь, Волинь, очільниця
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