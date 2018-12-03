Призначили очільницю Волинського обласного госпіталю ветеранів війни





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 12 лютого, під час сесії.



Очільницею госпіталю призначили Тетяну Масікову. Раніше вона була тимчасовим виконувачем обов’язків керівника цього закладу й перемогла у конкурсі на заміщення посади.



Голова Волиньради Ірина Вахович заважила, що обласний госпіталь ветеранів війни на Волині працює найкраще серед усіх аналогічних закладів в Україні. Тож Тетяні Масіковій побажали продовжувати тримати високу планку.



За таке призначення депутати проголосували одноголосно.

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