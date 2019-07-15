У Луцьку впіймали хлопця, що йшов посеред дороги, і знайшли в нього наркотики
Сьогодні, 14:02
11 лютого близько опівночі екіпаж патрульної поліції на вулиці Глушець у місті Луцьку побачив пішохода, який рухався посеред дороги.
Про це інформує патрульна поліція у facebook.
На 19-річного громадянина інспектори винесли постанову за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.
Окрім того, під час поверхневої перевірки у хлопця виявили схожу на наркотичну речовину зеленого кольору рослинного походження. Місцевий мешканець повідомив, що ці речовини він мав для власного вжитку.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує патрульна поліція у facebook.
На 19-річного громадянина інспектори винесли постанову за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.
Окрім того, під час поверхневої перевірки у хлопця виявили схожу на наркотичну речовину зеленого кольору рослинного походження. Місцевий мешканець повідомив, що ці речовини він мав для власного вжитку.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З погодою «фліртуватиме» циклон Sabine: синоптик розповіла про погоду на День закоханих
Сьогодні, 14:24
На Волині пенсіонер за кермом авто збив 20-річну дівчину
Сьогодні, 14:15
У Луцьку впіймали хлопця, що йшов посеред дороги, і знайшли в нього наркотики
Сьогодні, 14:02
Україна підписала безвіз з острівною державою
Сьогодні, 13:40
Медіа