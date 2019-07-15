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У Луцьку впіймали хлопця, що йшов посеред дороги, і знайшли в нього наркотики

У Луцьку впіймали хлопця, що йшов посеред дороги, і знайшли в нього наркотики
11 лютого близько опівночі екіпаж патрульної поліції на вулиці Глушець у місті Луцьку побачив пішохода, який рухався посеред дороги.

Про це інформує патрульна поліція у facebook.

На 19-річного громадянина інспектори винесли постанову за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

Окрім того, під час поверхневої перевірки у хлопця виявили схожу на наркотичну речовину зеленого кольору рослинного походження. Місцевий мешканець повідомив, що ці речовини він мав для власного вжитку.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.

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Теги: наркотики, поліція, Луцьк
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