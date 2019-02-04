«Тільки Бог знає, де є бурштин», – директор «Волиньприродресурсу»

Під час сесії Волиньради директор комунального підприємства ««Волиньприродресурс»звітував про його діяльність та відповідав на запитання депутатів.Сесія обласної ради триває сьогодні, 12 лютого.З-поміж іншого, депутатитацікавилися інформацією про інвесторів комунального підприємства та суми вкладених інвестицій. Василь Столяр відповів, що підприємство «Ізумруд» заплатило понад 60 млн грн за спецдозволи на видобуток певних корисних копалин, які отримало КП «Волиньприродресурс».Крім того, обранці громади цікавилися долею законного видобутку бурштину в області.За словами Василя Столяра, триває георозвідка у Маневицькому і Камінь-Каширському районах, утім підприємство наразі не видобуває «сонячне каміння».«Тільки Бог знає, де є бурштин, більше ніхто», - сказав Василь Столяр в ході дискусії.Натомість, жартома реагуючи на таку репліку Василя Столяра депутат-«радикал»висловився, мовляв, про те, де є бурштин, знає тільки Бог і Столяр, а тепер хочуть знати і представники Радикальної партії Олега Ляшка.Голова Волиньрадивисловилася з приводу того, що створенням комунального підприємства вдалося унеможливити розкрадання бурштину та знищення таким чином довкілля, утім варто налагодити більш ефективну роботу «Волиньприродресурсу».