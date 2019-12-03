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В Україні через «мінування» затрималися 13 поїздів

В Україні через «мінування» затрималися 13 поїздів
Внаслідок неправдивого повідомлення про мінування затрималися 13 поїздів.

Про це УНН повідомили в пресцентрі регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

"Через неправдиве повідомлення про мінування поїзда Трускавець - Дніпро було затримано 13 поїздів. Затримки становили від 15 хв. до 1,5 години", - повідомили залізничники.

За даними філії УЗ, сьогодні о 3:15 по станції Городище пасажирський поїзд №42 сполученням Трускавець - Дніпро було зупинено. "...на гарячу лінію 102 зателефонував невідомий і повідомив про мінування цього поїзда. 700 пасажирів поїзда (серед яких маленькі діти) серед ночі були оперативно евакуйовані... Три години під дощем були вимушені чекати на дозвіл продовжити подорож", - йдеться у повідомленні.

"Інформація про мінування поїзда №42 не підтвердилася, тому було надано дозвіл на посадку пасажирів і відправлення цього поїзда із станції", - додали залізничники.

Сума завданого збитку від затримки поїздів по філії, як вказано, становить майже 60 тис. грн.

Водночас у пресслужбі прокуратури Черкаської області повідомили, що за "мінування" потягу затримано жителя Тернопільщини.

"Правоохоронцями встановлено, що кримінальне правопорушення вчинив пасажир указаного потягу, а саме 24-річний житель Тернопільської області", - зазначили у прокуратурі.

Внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

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Теги: мінер, потяги
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