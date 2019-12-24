Якісні ліфти – запорука безпеки та комфорту мешканців*
Сьогодні, 16:02
Роль ліфта у багатоповерховому будинку важко переоцінити.
Ліфт – це колективна власність мешканців будинку. Але це і особиста безпека кожного з мешканців. Зручність використання ліфта в будинку впливає на якість життя власника помешкання. Це турбота про свою родину та інвестиція – ваше житло має дорожчу ринкову вартість і вам не доведеться вкладати кошти в постійний сервіс та заміну.
Ось тому забудовник ретельно обирає ліфти для «Яровиці» і віддає перевагу MIZUI Mitsubishi.
Переваги ліфтів MIZUI Mitsubishi:
- безшумність, навіть якщо ваша квартира поряд з ліфтовою шахтою – це не створює дискомфорту;
- енергоекономічність, витрачають менше електроенергії в порівнянні з багатьма іншими;
- надвисока плавність руху;
- точність зупинки безредукторної лебідки, а також висока стійкість до перепаду напруги.
До того ж, якість та безпечність ліфтів гарантує компанія MIZUI. Всі нові напрацювання щодо ліфтового обладнання у компанії проходять обов’язкове випробування на стаціонарних заводських випробувальних вежах.
Зручність користування ліфтами MIZUI покращують вказівники поверху і напрямку руху ліфта на кожному поверсі. Антивандальні дзеркала з нержавіючої сталі на всю висоту кабіни додають комфорту перебування у ліфті.
Ліфти MIZUI вже добре зарекомендували себе у житловому комплексі «Яровиця». «Завдяки надійності, комфорту і високим показникам з енергозбереження, вони завоювали нашу прихильність і наближають нас до майбутнього вже зараз!» - кажуть у забудовника.
Детальніше на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
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Ліфт – це колективна власність мешканців будинку. Але це і особиста безпека кожного з мешканців. Зручність використання ліфта в будинку впливає на якість життя власника помешкання. Це турбота про свою родину та інвестиція – ваше житло має дорожчу ринкову вартість і вам не доведеться вкладати кошти в постійний сервіс та заміну.
Ось тому забудовник ретельно обирає ліфти для «Яровиці» і віддає перевагу MIZUI Mitsubishi.
Переваги ліфтів MIZUI Mitsubishi:
- безшумність, навіть якщо ваша квартира поряд з ліфтовою шахтою – це не створює дискомфорту;
- енергоекономічність, витрачають менше електроенергії в порівнянні з багатьма іншими;
- надвисока плавність руху;
- точність зупинки безредукторної лебідки, а також висока стійкість до перепаду напруги.
До того ж, якість та безпечність ліфтів гарантує компанія MIZUI. Всі нові напрацювання щодо ліфтового обладнання у компанії проходять обов’язкове випробування на стаціонарних заводських випробувальних вежах.
Зручність користування ліфтами MIZUI покращують вказівники поверху і напрямку руху ліфта на кожному поверсі. Антивандальні дзеркала з нержавіючої сталі на всю висоту кабіни додають комфорту перебування у ліфті.
Ліфти MIZUI вже добре зарекомендували себе у житловому комплексі «Яровиця». «Завдяки надійності, комфорту і високим показникам з енергозбереження, вони завоювали нашу прихильність і наближають нас до майбутнього вже зараз!» - кажуть у забудовника.
Детальніше на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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