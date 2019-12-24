Якісні ліфти – запорука безпеки та комфорту мешканців*

Роль ліфта у багатоповерховому будинку важко переоцінити.Ліфт – це колективна власність мешканців будинку. Але це і особиста безпека кожного з мешканців. Зручність використання ліфта в будинку впливає на якість життя власника помешкання. Це турбота про свою родину та інвестиція – ваше житло має дорожчу ринкову вартість і вам не доведеться вкладати кошти в постійний сервіс та заміну.Ось тому забудовник ретельно обирає ліфти дляі віддає перевагу MIZUI Mitsubishi.- безшумність, навіть якщо ваша квартира поряд з ліфтовою шахтою – це не створює дискомфорту;- енергоекономічність, витрачають менше електроенергії в порівнянні з багатьма іншими;- надвисока плавність руху;- точність зупинки безредукторної лебідки, а також висока стійкість до перепаду напруги.До того ж, якість та безпечність ліфтів гарантує компанія MIZUI. Всі нові напрацювання щодо ліфтового обладнання у компанії проходять обов’язкове випробування на стаціонарних заводських випробувальних вежах.Зручність користування ліфтами MIZUI покращують вказівники поверху і напрямку руху ліфта на кожному поверсі. Антивандальні дзеркала з нержавіючої сталі на всю висоту кабіни додають комфорту перебування у ліфті.Ліфти MIZUI вже добре зарекомендували себе у житловому комплексі «Яровиця». «Завдяки надійності, комфорту і високим показникам з енергозбереження, вони завоювали нашу прихильність і наближають нас до майбутнього вже зараз!» - кажуть у забудовника.