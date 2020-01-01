вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В історичному монастирі на Волині незаконно розмістили кав'ярню і кондитерський цех

В історичному монастирі на Волині незаконно розмістили кав'ярню і кондитерський цех
Маневицька місцева прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації та Любешівської селищної ради, аби зобов’язати господарське товариство звільнити частину приміщення пам’ятки архітектури національного значення – Келій монастиря піарів – яку підприємство використовує незаконно.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області у Facebook.

Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання без попереднього погодження Міністерством культури України факту передачі у користування приміщень пам’ятки для зайняття підприємницькою діяльністю та укладення договору оренди й сплати коштів до бюджету розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів кав’ярню й кондитерський цех.

У суді прокурори наполягатимуть на звільненні підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 млн грн, яке перебуває у державній власності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешів, Волинь, Келія, монастир, кав'ярня, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку продовжили карантин
Сьогодні, 15:34
Деякі волинські міста можуть «зникнути» з карти України
Сьогодні, 15:33
В історичному монастирі на Волині незаконно розмістили кав'ярню і кондитерський цех
Сьогодні, 15:30
Луцьк – найменш романтичне місто в Україні. РЕЙТИНГ
Сьогодні, 15:14
Пара закоханих хотіла незаконно перетнути кордон, щоб відзначити День Валентина в Україні
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
На Волині – стабільна криміногенна ситуація, – прокуратура На Волині – стабільна криміногенна ситуація, – прокуратура
Сьогодні, 11:51
Волинського митника підозрюють у вимаганні й одержанні хабаря Волинського митника підозрюють у вимаганні й одержанні хабаря
11 лютий, 21:13
Новелу волинянина надрукували в «Морському збірнику» Новелу волинянина надрукували в «Морському збірнику»
26 січень, 14:35
Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
21 січень, 15:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якісні ліфти – запорука безпеки та комфорту мешканців*
Сьогодні, 16:02
 0
«Дізнатися історію мотоспорту Волині»: 80-річний майстер спорт мріє відкрити музей. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
 0
Волинська лікарка розповіла про дієвий захист від грипу і інших хвороб
Сьогодні, 15:50
 0
У Луцьку продовжили карантин
Сьогодні, 15:34
 0
Деякі волинські міста можуть «зникнути» з карти України
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8