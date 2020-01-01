В історичному монастирі на Волині незаконно розмістили кав'ярню і кондитерський цех
Сьогодні, 15:30
Маневицька місцева прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації та Любешівської селищної ради, аби зобов’язати господарське товариство звільнити частину приміщення пам’ятки архітектури національного значення – Келій монастиря піарів – яку підприємство використовує незаконно.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області у Facebook.
Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання без попереднього погодження Міністерством культури України факту передачі у користування приміщень пам’ятки для зайняття підприємницькою діяльністю та укладення договору оренди й сплати коштів до бюджету розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів кав’ярню й кондитерський цех.
У суді прокурори наполягатимуть на звільненні підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 млн грн, яке перебуває у державній власності.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області у Facebook.
Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання без попереднього погодження Міністерством культури України факту передачі у користування приміщень пам’ятки для зайняття підприємницькою діяльністю та укладення договору оренди й сплати коштів до бюджету розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів кав’ярню й кондитерський цех.
У суді прокурори наполягатимуть на звільненні підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 млн грн, яке перебуває у державній власності.
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