В історичному монастирі на Волині незаконно розмістили кав'ярню і кондитерський цех





Про це повідомляє пресслужба



Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання без попереднього погодження Міністерством культури України факту передачі у користування приміщень пам’ятки для зайняття підприємницькою діяльністю та укладення договору оренди й сплати коштів до бюджету розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів кав’ярню й кондитерський цех.



У суді прокурори наполягатимуть на звільненні підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 млн грн, яке перебуває у державній власності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маневицька місцева прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації та Любешівської селищної ради, аби зобов’язати господарське товариство звільнити частину приміщення пам’ятки архітектури національного значення – Келій монастиря піарів – яку підприємство використовує незаконно.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області у Facebook.Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання без попереднього погодження Міністерством культури України факту передачі у користування приміщень пам’ятки для зайняття підприємницькою діяльністю та укладення договору оренди й сплати коштів до бюджету розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів кав’ярню й кондитерський цех.У суді прокурори наполягатимуть на звільненні підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 млн грн, яке перебуває у державній власності.

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